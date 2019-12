Rc Auto, grande novità: Legge Bersani anche su mezzi diversi

editato in: da

Parliamo di Rc Auto e delle novità che arriveranno con l’approvazione dell’emendamento al decreto fiscale approvato dalla commissione Finanze della Camera. Pare che la nuova assicurazione si potrà applicare sia per mezzi differenti come auto e moto, che sui rinnovi della polizza.

Si tratta quindi di un vero e proprio ampliamento della Legge Bersani in materia di classi di merito e Rc Auto, quella che permette a tutti i componenti che fanno parte dello stesso nucleo familiare, e quindi che convivono allo stesso indirizzo di residenza, di assicurare anche i mezzi di trasporto di diversa tipologia con la classe di merito più favorevole, non più solo auto con auto, moto con moto eccetera, ma anche auto con motorino o moto. L’unico requisito da rispettare è che non ci siano stati incidenti con responsabilità principale, paritaria o esclusiva negli ultimi 5 anni.

Quindi l’emendamento a prima firma Andrea Caso, del Movimento 5 Stelle, permetterà alle famiglie di godere della fascia assicurativa più bassa fra tutti i veicoli di proprietà del nucleo. Di fatto, come abbiamo detto, si amplia quindi l’ambito di applicazione del famoso articolo 134 del codice delle assicurazioni che già prevedeva che nelle famiglie fosse possibile ottenere la classe di merito più favorita per la stessa tipologia di veicolo, in caso di nuovi acquisti. È la tipologia di mezzo che invece è una grande novità, infatti con l’emendamento al decreto fiscale vengono introdotti anche quelli a due ruote. Per quanto riguarda i rinnovi, che nell’attuale normativa non sono inclusi, c’è ancora qualche dubbio. Nel corso della maratona notturna sul dl fisco sul tavolo c’è l’ipotesi di escluderli, il premio in questo modo scatterebbe solo per le nuove polizze.

Questo significa che qualsiasi mezzo potrà beneficiare della classe di merito più vantaggiosa tra quelle di tutti i veicoli registrati. I deputati del Movimento in commissione Finanze hanno annunciato: “Nel dl fisco siamo riusciti a ottenere un’importante novità sulle assicurazioni. Per le famiglie italiane è una boccata d’ossigeno”.

Il sottosegretario al Ministero dell’Economia, Alessio Villarosa del Movimento 5 Stelle, ha annunciato con una nota: “La commissione Finanze approva il mio emendamento al dl fiscale utile alla riduzione delle tariffe Rca. Mi sono impegnato in prima persona per una maggiore equità nella definizione delle classi di merito Rca e dei relativi costi, il risultato conseguito oggi rappresenta solo il primo passo dell’ampia riforma in corso di definizione. Si è creata di fatto una classe di merito unica familiare. Il progetto ‘Rca più equa’ continua e da sempre rappresenta una priorità per il Movimento 5 Stelle”.