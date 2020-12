Rally, il Mondiale fa tappa a Monza: dove vedere la gara in TV

editato in: da

È tutto pronto per il Rally di Monza, l’ultimo appuntamento che chiuderà il mondiale WRC del 2020. Non si terrà il classico spettacolo che ogni anno, ormai da tempo, chiude le gare del tempio della velocità. Si concluderà con la manifestazione di questo week end.

La prova in Brianza sarebbe dovuta essere dopo la tappa del Belgio, però è stata cancellata a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, che in questo 2020 ha fatto slittare (o “saltare” del tutto) moltissimi appuntamenti fissi e noti da anni, sia nel mondo dello sport, che dello spettacolo e della musica.

Il Rally di Monza 2020 sarà unico e particolare, il motivo? Questa volta non si svolgerà soltanto all’interno del prestigioso autodromo, nella giornata di sabato infatti verranno toccate anche delle frazioni che si trovano nella provincia di Bergamo. Per quanto riguarda la classifica, il gallese Elfyn Evans è in testa con 111 punti. Il pilota Toyota invece arriva in Lombardia con 14 lunghezze sul transalpino Sébastien Ogier (Toyota) e 24 sul belga Thierry Neuville (Hyundai).

La corsa si svolgerà a porte chiuse per i soliti motivi di sicurezza a cui ormai quest’anno siamo abituati, ma ovviamente per tutti gli appassionati è garantita la copertura televisiva da parte della RAI. Verranno diffuse sei prove su RAI Sport + HD, tra l’altro cinque saranno disponibili in diretta. Sul sito del WRC, come sempre (a pagamento), si può vedere la diretta di tutte le prove, serve avere l’abbonamento.

L’ACI Rally Monza si svolgerà dal 3 al 6 dicembre 2020 e, come abbiamo detto, si tratta dell’ultimo appuntamento del FIA World Rally Championship, all’Autodromo Nazionale Monza. Oltre all’accordo con RAI per la messa in onda in diretta su RAI Sport di ben sei prove cronometrate, verranno diffuse in TV anche tre trasmissioni per ogni chiusura di giornata venerdì, sabato e domenica. Non mancheranno ovviamente gli interventi di aggiornamento attraverso i TG Sport delle varie reti RAI.

Rally Monza 2020, il programma di RAI Sport + HD

Giovedì 3 dicembre

Ore 14.00 – PS1

Venerdì dicembre

Ore 12.30 – PS4

Ore 15.00 – PS5

Sabato 5 dicembre

Ore 9.00 – PS8

Ore 14.30 – PS11

Domenica 6 dicembre

Ore 15.00 (differita) – PS16 Power Stage

Il Rally di Monza sarà disponibile in diretta su RAI Sport + HD.