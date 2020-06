Raddoppiano gli incentivi per le e-bike Bianchi

editato in: da

Non c’è solamente il bonus da 500 euro del Governo per l’acquisto di bici (sia di quelle tradizionali, sia le e-bike), monopattini elettrici e altri mezzi “alternativi” per la micromobilità. Al fianco dell’Esecutivo, infatti, si stanno muovendo anche enti regionali (come Lombardia, Emilia Romagna e Lazio, tanto per citarne tre) e gli stessi produttori, che vanno incontro alle esigenze dei clienti offrendo ulteriori sconti sui loro prodotti.

Rientra in questa ultima categoria Bianchi, storico produttore di bici italiano che ha deciso di raddoppiare il bonus bici del Governo sulla T-Tronik Performer, la sua mountain bike a pedalata assistita (una e-MTB, tanto per intendersi) top di gamma. Così, chi deciderà di acquistarla tra il 31 maggio e il 31 agosto di quest’anno potrà godere di uno sconto sul prezzo di listino di ben 1.000 euro. Il bonus Bianchi da 500 euro, inoltre, si applica anche a chi non rientra nei parametri del bonus mobilità alternativa (vivere in un capoluogo di regione, di provincia o in una città metropolitana con più di 50 mila abitanti).

Si tratta comunque di uno sconto di tutto rispetto, viste le caratteristiche di questa MTB a pedalata assistita. La Bianchi T-Tronik Performer è il modello di punta della gamma di biciclette elettriche Lif-E dello storico produttore di bici italiano. Oltre al telaio in carbonio e alla forcella Fox 36 Float Factory da 160mm, la T-Tronik Performer monta un motore Shimano Steps E8000 (dal peso di appena 2.8 chilogrammi, tra i più leggeri oggi in commercio, e una coppia massima di 70 Nm) alimentato da una batteria da 630 Wh. Una configurazione tecnica di tutto rispetto, dunque, che consentirà agli appassionati dell’off road di affrontare qualunque tipo di percorso, anche il più accidentato o ripido.

La Bianchi T-Tronik Performer ha un prezzo di listino di 6.190 euro e, grazie al doppio incentivo, può essere acquistata fino al 31 agosto al prezzo di 5.190 euro. Per farlo, però, si dovrà seguire una procedura specifica. Sarà necessario, prima di tutto, compilare il form presente sul sito web dell’iniziativa, scaricare il coupon personale, stamparlo e recarsi presso uno dei 370 punti vendita accreditati che aderiscono al bonus Bianchi. Lo sconto si applica anche alle T-Tronik Performer che sono state già ordinate ma non ancora ritirate. Sarà sufficiente mostrare al venditore il coupon per usufruire dello sconto di 500 euro.