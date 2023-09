Nuovo Codice della Strada, ci siamo: nel prossimo Consiglio dei Ministri, programmato per la giornata del 18 settembre, verrà presentato il testo definitivo della tanto attesa riforma.

Il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, in previsione del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato che con la riforma del Codice della Strada l’obiettivo del Ministero è quello di “ridurre il numero di morti sulle strade italiane, perché 3.000 morti ogni anno è una strage inaccettabile”.

Riforma Codice della strada, le novità in arrivo

Prevenzione, educazione, controlli e sanzioni: sono questi i punti cardine della riforma del Codice della Strada: la stesura del Disegno di Legge sulla sicurezza stradale è ormai definitiva e manca solo l’ultimo passaggio affinché diventi ufficiale.

Le novità saranno tante e riguardano i neopatentati, i monopattini e gli autovelox; previste, inoltre, nuove e più pesanti sanzioni per i comportamenti errati alla guida. Il tutto per migliorare la sicurezza sulle strade italiane e ridurre il numero di incidenti.

Neopatentati: cosa cambia

Una delle tante novità della riforma del Codice della Strada è quella che riguarda i neopatentati: il testo dovrebbe alzare a 3 anni il limite entro cui i neopatentati non potranno guidare le auto più potenti, quelle con una potenza specifica superiore ai 55 kW per tonnellata o con potenza massima superiore ai 70 kW. Il limite nei modelli ibridi o elettrici dovrebbe salire a 65 kW per tonnellata.

Salvini sta battendo da tempo su questo tasto e in vista della discussione alle Camere ha parlato così: “Per i neopatentati pensiamo ai morti delle ultime ore, almeno per i primi anni di patente abbiamo previsto l’impossibilità di guidare auto di grossa cilindrata”.

Comportamenti errati alla guida: sanzioni più pesanti

Per ridurre il numero di incidenti e aumentare la sicurezza delle strade italiane, la riforma del Codice della Strada prevede sanzioni più severe per i comportamenti errati alla guida: l’inasprimento delle pene è fondamentale per raggiungere gli obiettivi fissati dal Governo. Da questo punto di vista è in arrivo una stretta per chi si mette al volante sotto l’effetto di alcol o sostanze alteranti e anche per chi viene beccato con lo smartphone alla guida.

“L’uso del telefonino verrà sanzionato – ha dichiarato a tal proposito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini – ed è fondamentale anche l’educazione a scuola e il ritiro della patente, anche in via definitiva, per i fatti più gravi”. Il Vice Premier, inoltre, ha annunciato più sanzioni e più controlli in strada.

Nuovi limiti per i monopattini

Uno dei temi più ricorrenti nei tanti interventi di Matteo Salvini sul fronte della sicurezza è quello dei monopattini elettrici: il loro utilizzo verrà fortemente modificato con la riforma del Codice della Strada. Nel testo è previsto un nuovo limite di velocità per i monopattini, l’obbligo di casco, targa e assicurazione e anche il divieto di uscire fuori dai centri urbani.

Sono previste anche sanzioni economiche per chi circola con un monopattino che risulta privo di indicatori di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per vietare l’utilizzo fuori dai centri urbani si sta valutando la possibilità di dotarli di un dispositivo in grado di disattivare automaticamente il loro funzionamento quando si esce da una determinata area.

Autovelox e nuovi limiti di velocità

Con la riforma del Codice della Strada si punta a migliorare le funzioni degli autovelox e dei dispositivi di controllo della velocità di guida, come il velocar che tanto fa discutere: Salvini ha ribadito o il suo secco “no” al loro utilizzo solo come strumento per fare cassa, andando a rivedere i criteri di posizionamento dei dispositivi e facendo sì che il loro utilizzo sia destinato esclusivamente a migliorare la sicurezza degli utenti della strada.

Da valutare anche il tema dei nuovi limiti di velocità, con alcune città che hanno fissato a 30 chilometri orari la velocità massima nei tratti urbani: “Il limite di 30 orari ha senso dove ci sono posti sensibili e pericolosi – ha spiegato Salvini – dire che in città si va tutti a 30 non ha nessun tipo di senso, quindi occorre buon senso”.

Alcolock: come funziona

Nel testo che riforma il Codice della Strada è presente anche una voce che potrebbe portare all’introduzione dell’alcolock come misura in grado di prevenire la guida sotto l’effetto di alcol. L’alcolock è un dispositivo molto simile a un etilometro, ma collegato direttamente con il veicolo: prima di salire a bordo, il guidatore deve soffiare dentro questo dispositivo e se il tasso alcolemico è inferiore a una determinata soglia, allora il motore si accenderà regolarmente, ma se il limite è superiore il veicolo non andrebbe in funzione. Al momento l’alcolock è già realtà in diversi Paesi europei: in alcuni è presente sui mezzi che appartengono al servizio di trasporto pubblico.

La doppia patente per le auto più potenti

Un’altra proposta del Ministro Matteo Salvini finita nel Disegno di Legge della riforma del Codice della Strada è quella della doppia patente per le auto più potenti. Una proposta abbastanza semplice che prevede il conseguimento di un patente “superiore” per mettersi alla guida di auto che superano determinati limiti di potenza.

Anche il motivo di questa proposta è piuttosto semplice: si punta a far sì che gli automobilisti dotati di vetture particolarmente potenti siano effettivamente in grado di guidarle e di gestire le alte velocità, così da poter migliorare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Una patente aggiuntiva per auto di grossa cilindrata è già stata approvata in Australia e riguarda la conduzione di autovetture che presentano un rapporto tra peso e potenza di 375 CV ogni 1.000 chili.

Punti patente, parcheggi e Ztl: le altre novità

Il testo in attesa di approvazione da parte delle Camere prevede ulteriori novità: l’inasprimento delle sanzioni per la sosta selvaggia e per chi guida contromano, nuove norme per uniformare le zone a traffico limitato e anche la revisione del taglio dei punti patente in caso di superamento dei limiti di velocità. Dopo mesi di discussioni, stesure e revisioni la riforma del Codice della Strada può diventare finalmente realtà, portando grandi novità su tutte le strade italiane, con l’obiettivo di renderle più sicure per tutti.