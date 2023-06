L’auto in Italia costa sempre di più: quanto si spende

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF Acquisto e manutenzione auto: i costi in Italia

Il mercato automobilistico in Italia sta finalmente tornando a splendere dopo anni di profonda crisi e incertezze. Certo, non possiamo ancora parlare dei numeri che vedevamo prima dello scoppio della pandemia di Coronavirus e delle conseguenze subite dall’intero settore, ma i numeri delle immatricolazioni stanno salendo.

La situazione è positiva dall’inizio dell’anno, anche maggio si è confermato in crescita, con numeri in rialzo per il quinto mese consecutivo. La situazione sta tornando alla normalità, le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e dei microchip e delle consegne di nuovi veicoli stanno man mano svanendo.

Ma quanto spendono oggi gli italiani per comprare (e mantenere) la macchina nuova? In un periodo in cui il potere d’acquisto è sceso parecchio, i costi della vita sono alle stelle – a causa dell’inflazione e non solo – e in tanti si sono rivolti al mercato auto usate, che ha visto infatti nei mesi scorsi, un’impennata dei prezzi.

La spesa per gli autoveicoli in Italia

Quanto hanno speso gli italiani per l’acquisto e l’esercizio degli autoveicoli nel 2022? Il totale ha superato i 207,3 miliardi di euro, una cifra pari al 10,9% del Pil: sono i dati ufficiali raccolti grazie a uno studio realizzato dall’Osservatorio Autopromotec.

Facendo un paragone agli stessi dati del 2021, possiamo dire che gli italiani hanno speso il 14,9% in più rispetto all’anno precedente, quando il totale era arrivato a 180 miliardi di euro.

Vediamo le varie voci che lo stesso Osservatorio Autopromotec ha analizzato: