Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Citroen Ami, successo in Italia: quadriciclo elettrico più venduto

Abbiamo parlato spesso del piccolo quadriciclo elettrico Citroen Ami, lo vediamo sfrecciare tre le strade delle nostre città. Una vettura molto compatta, a zero emissioni, piccola ma comunque comoda e confortevole, oltre che molto agile per le vie e i parcheggi degli affollati centri urbani.

Il quadriciclo elettrico della Casa francese è in vendita in Italia dal 2021, e il suo successo è straordinario, complici sicuramente i prezzi accessibili, oltre alle caratteristiche che lo rendono perfetto per circolare in maniera rapida e semplice anche in centro città.

Citroen Ami da MediaWorld

Nelle scorse ore abbiamo visto quanto un brand innovativo e anticonformista come Citroen sa rivoluzionare il mercato e come ha deciso di farlo oggi, con una nuova mossa azzardata: ha stipulato un accordo con MediaWorld, uno dei più importanti gruppi di elettronica a livello globale e leader di mercato in Europa.

Questa nuova partnership prevede la possibilità di acquistare l’iconica Citroen Ami – 100% electric anche presso il MediaWorld Technology Village di Milano, in Viale Certosa o tramite il sito online MediaWorld.it. Una collaborazione molto interessante, che sottolinea l’audacia e il desiderio di innovazione costante del brand, che rende disponibili i suoi veicoli – oltre che nei concessionari – in luoghi quasi inaspettati, con un grande obiettivo: raggiungere un pubblico ancora più ampio e giovane.

La quota di mercato di Ami

La quota di mercato di Citroen Ami nel 2022 è stata del 55% sul totale dei quadricicli elettrici, e del 29% se consideriamo anche quelli con motore termico. Nei primi 6 mesi del 2023 la quota totale di mercato è stata del 30%, con un volume del 52% prendendo in considerazione esclusivamente i quadricicli elettrici, con più di 2.000 unità vendute. Citroen Ami si conferma quindi il quadriciclo elettrico più venduto in Italia, seguito da XEV YoYo.

Come sappiamo, il quadriciclo a zero emissioni e compatto Citroen Ami si può guidare anche solo con la patente AM – il cosiddetto patentino – a partire dai 14 anni. Viaggia a una velocità massima di 45km/h (anche se la Casa pare intenzionata a proporre una versione da 80 km/h, e chissà mai che avverrà lo stesso anche per la nuova Fiat Topolino, suo clone). L’autonomia di Ami arriva fino a 75 chilometri con una sola ricarica, che ha bisogno di 4 ore alla presa di casa.

I modelli speciali

Sono state presentate anche la variante Ami Cargo e la versione My Ami Buggy. Quest’ultima rivendica il suo spirito avventuriero conservando il colore della carrozzeria Kaki e gli elementi di protezione di colore nero.

I tocchi di giallo brillante presenti sia all’interno che all’esterno fanno emergere il carattere vitale e fresco del piccolo quadriciclo elettrico, e li ritroviamo nei vani portaoggetti, nelle cinghie di apertura e gancio porta borsa, nelle impunture supplementari sui sedili e nei tappetini, e ancora, nei rilievi sul pannello anteriore e nelle frecce direzionali sui passaruota.

La My Ami Buggy in edizione speciale non ha né porte, né tetto, per godersi il tempo libero il più vicino possibile alla natura e assaporare un piacevole senso di libertà. La Casa ha deciso però di aggiungere dei nuovi teli in plastica con cerniere, che completano la protezione del tetto per ottenere un abitacolo praticamente chiuso in caso di vento, freddo e pioggia.

La variante Cargo, presentata già nel 2021, è invece adatta agli operatori che lavorano su determinati contesti urbani, per le cosiddette consegne dell’ultimo miglio. La sua capacità di carico complessiva è di 400 litri. La stiva è separata dalla cabina di guida da una parete verticale, posizionata per garantire massima sicurezza e comfort al conducente. Il ripiano, esteso fino al posto del sedile del passeggero, è in grado di sostenere un peso di 40 kg e può essere regolato su 2 livelli. Non mancano poi i ganci per il passaggio di cinghie per fissare gli oggetti più fragili.

Citroen Ami, sin dal momento del lancio sul mercato, continua a essere uno dei quadricicli più interessanti da guidare in città, può accogliere due persone, è pratico e pensato anche per i giovanissimi.