Q8 lancia il nuovo biocarburante da rinnovabili

Fonte: Ufficio stampa Q8 Q8 rinnova la sua sfida per la sostenibilità con il biocarburante HVO+

Q8 rinnova il suo impegno per la sostenibilità con il lancio del nuovo biocarburante prodotto da materie prime rinnovabili. Si tratta di Q8 HVO+, un prodotto caratterizzato da una formulazione esclusiva che punta a garantire una notevole riduzione delle emissioni di CO2 calcolate sull’intero ciclo di vita del prodotto.

Grazie all’elevata sostenibilità di HVO+, infatti, è possibile ottenere una riduzione fino al 90% delle emissioni. L’azienda, inoltre, ha rinnovato anche la sua gamma Hi Perform con il lancio di nuove formulazioni, per benzina e diesel prestazionali, ad alta efficienza che confermano la crescente sostenibilità della gamma Q8.

Il biocarburante sostenibile è pronto

Alla base di Q8 HVO+ con una formulazione esclusiva che sfrutta l’HVO (Hydrotreated Vegetabile Oil), un biocarburante biogenico, rinnovabile e di elevata qualità. Il prodotto in questione viene realizzato sfruttando il processo di idrogenazione di grassi di origine vegetale o animale oltre che di scarti, residui e rifiuti. Si tratta di una soluzione che, come evidenzia Q8, valorizza al massimo l’economia circolare.

Il biocarburante di Q8 consente una migliore combustione (con meno fumosità e rumorosità, migliorando anche le partenze a freddo) e, grazie alla combinazione di detergenti specifici, mantiene puliti il motore e i sistemi di alimentazione, rimuovendo i depositi di idrocarburi incombusti dagli iniettori.

In un settore come quello dell’auto sempre più attento alla sostenibilità, il biocarburante di Q8 può ricoprire un ruolo importante per raggiungere l’obiettivo della riduzione delle emissioni. Continuare ad investire nei biocarburanti può rappresentare il giusto compromesso per compensare le criticità dell’elettrificazione del settore delle quattro ruote.

Fadel Al Faraj, Amministratore Delegato di Q8, in merito al ruolo del nuovo biocarburante, sottolinea l’attuale punto di vista aziendale: “Siamo convinti che la decarbonizzazione dei trasporti sarà raggiunta grazie ad un mix di fonti sostenibili che garantiranno contestualmente anche la sicurezza energetica del Paese. Ed in questo percorso tutti i prodotti potranno dare il loro contributo”

Novità anche per i prodotti Hi Perform

Dal mese di luglio, oltre a HVO+, sono disponibili anche le nuove formulazione dei prodotti Q8 Hi Perform 100 Ottani e Q8 Hi Perform Diesel per la benzina e il gasolio prestazionale. Nel primo caso, il nuovo prodotto permette di ottenere una riduzione fino al 9% delle emissioni di CO2 sull’intero ciclo di vita. Nel secondo, invece, si riesce a raggiungere una riduzione fino al 12%.

La nuova benzina prestazionale Q8 Hi Perform 100 Ottani si caratterizza per l’utilizzo di un prodotto base con un’elevata quota di componente rinnovabile. La formulazione potrà contare, per la prima volta in Italia, sull’etichettatura E10 e sulla compatibilità con tutto il parco auto circolante. Per tutti gli automobilisti, quindi, ci sarà la possibilità di sfruttare al massimo la nuova proposta di Q8.

In più, la presenza di molecole con proprietà detergenti permetterà di ottenere un’elevata protezione dall’usura, proteggendo sia i motori sia di vecchia (iniezione indiretta) che di nuova generazione (iniezione diretta). Anche la nuova formulazione per il diesel prestazionale porta diversi vantaggi: gli additivi di Q8 determinano un risparmio del carburante e garantiscono la conservazione dell’efficienza dei motori.