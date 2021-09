Prova su strada per gli pneumatici senza aria di Michelin

La Casa vuole affrontare questa sfida e impegnarsi a offrire prodotti e servizi che rispettino l'ambiente durante l'intero ciclo di vita. Lo pneumatico airless Michelin Uptis presentato già due anni fa, è sceso in strada per la prima volta su una Mini Electric. Un'esperienza esclusiva per alcuni fortunati membri del grande pubblico, che hanno avuto l'opportunità di fare un giro e testare questa gomma rivoluzionaria.

La struttura distintiva del prototipo Michelin Uptis, o la sua 'stranezza' (come spesso abbiamo sentito dire), ha davvero attirato l'attenzione di molti visitatori. È stata un'esperienza eccezionale per la Casa, la più grande soddisfazione è arrivata alla fine della dimostrazione, quando i passeggeri, che all'inizio erano un po' diffidenti, hanno affermato di non sentire alcuna differenza rispetto agli pneumatici convenzionali.

Un test che è stato di buon auspicio per Michelin, che ha l’obiettivo di portare sul mercato il primo pneumatico Uptis nel 2024. Questa gomma rappresenta un ulteriore passo del progetto di cui fa parte Vision, presentato nel 2017, un concept di pneumatici senza aria biodegradabili e intelligenti. Grazie alla sua struttura e ai materiali di costruzione unici, Uptis è una vera svolta tecnologica e sottolinea lo spirito pionieristico e l'impegno per l'innovazione di Michelin.

La tecnologia airless si basa su un’architettura innovativa, all’interno della camera d’aria viene inserita una struttura a raggi, tesi da un capo all’altro. Questo consente al peso dell’auto di scaricarsi proprio sulla raggiera e quindi il gonfiaggio delle gomme non è più necessario. Tanti i vantaggi, infatti gli pneumatici, oltre a non perdere più pressione, non rischiano più nemmeno di sgonfiarsi, forarsi o scoppiare.

La Casa, che mostra il suo impegno verso una mobilità che rispetta l’ambiente, ha presentato anche il primo pneumatico Michelin realizzato con il 46% di materiali sostenibili. Questa innovazione dimostra le capacità del brand di innovarsi, rispettando la Terra, senza però compromettere le prestazioni delle sue gomme, famose in tutto il mondo. Quest'anno Michelin ha annunciato la sua ambizione di utilizzare materiali sostenibili al 100% in tutti i suoi pneumatici entro il 2050.

Per vincere questa grande sfida, il Gruppo fa molto affidamento sull'economia circolare. Questo approccio mira a creare valore per il maggior numero di persone, in tutte le aree e fasi (produzione, manifattura, utilizzo,...), consumando meno materie prime per preservare le risorse naturali. La strategia 4R di Michelin è: Riduci, Riusa, Ricicla, Rinnova; il Gruppo mira a consumare solo lo stretto necessario e sta pensando a nuovi investimenti in materiali a base biologica e nuove tecnologie di riciclo.