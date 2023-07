Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF A partire dal primo agosto in Svizzera sarà attiva la vignetta elettronica per i pedaggi

Nel mese di giugno 2023 è stata approvata in Svizzera l’introduzione del contrassegno elettronico per il pagamento di strade e autostrade del Paese. Si tratta di una versione nuova e moderna della classica vignetta, per la prima volta in formato digitale.

Tutti gli automobilisti che avranno bisogno del servizio potranno quindi decidere come versare il pagamento della tassa per l’uso delle autostrade e strade svizzere a pagamento. Il prezzo del contrassegno, sia in modalità standard adesiva che in modalità elettronica, è di 40 franchi e vale un anno, dal 1° dicembre dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno successivo.

La differenza tra contrassegno adesivo e vignetta elettronica

La classica vignetta adesiva che si applica sull’auto ha una differenza sostanziale con quella elettronica:

la prima infatti è associata al mezzo stesso;

la seconda invece è legata alla targa di controllo.

La vignetta elettronica ha un grande vantaggio, può essere acquistata ovunque e in qualsiasi momento. E c’è anche un altro aspetto positivo legato alla vignetta elettronica: in caso di targhe trasferibili, i possessori dei mezzi possono avere a disposizione un solo contrassegno elettronico, invece di una vignetta adesiva da applicare su ogni veicolo. In caso di danni all’auto, in particolare al parabrezza, non c’è più alcun problema con l’uso della vignetta elettronica.

Dove comprare la vignetta elettronica

Da martedì primo agosto tutti coloro che avranno bisogno di acquistare la vignetta elettronica potranno farlo tramite il portale “Via” dell’UDSC, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini. La piattaforma online è raggiungibile a questo link, è possibile comprare la e-vignetta svizzera rilasciando semplicemente queste informazioni: la categoria del veicolo, il Paese di immatricolazione e la targa di controllo.

Non serve un profilo utente e non è nemmeno necessario inserire informazioni sulla persona che procede all’acquisto del contrassegno elettronico per le autostrade svizzere. Si può pagare con mezzi di pagamento online oppure con carta di credito.

Come verificare se il veicolo ha già un contrassegno

Sul portale “Via” dell’UDSC è possibile anche verificare se un veicolo è già dotato di contrassegno per le autostrade svizzere, grazie all’opzione Visibile al Pubblico. Questo serve principalmente per i veicoli che vengono usati da più proprietari, come per esempio se si tratta di auto prese con car sharing o noleggio.

È possibile fare un solo cambiamento di targa per ogni vignetta elettronica. Fornendo il proprio indirizzo email sul sito è possibile anche richiedere la ricevuta d’acquisto del contrassegno elettronico. Il contrassegno adesivo già in possesso dell’utente non può essere convertito in contrassegno elettronico.

Come viene controllato il reale possesso della vignetta elettronica attiva a partire dal primo agosto 2023? Il controllo viene effettuato al confine dai collaboratori dell’UDSC e ovviamente all’interno del Paese da parte della Polizia Cantonale che si occupa di fare delle verifiche a campione delle targhe di controllo. Al momento pare che la politica non abbia consentito controlli automatizzati sistematici, con telecamere. Una tipologia di verifiche che verrà proposta probabilmente solo nel caso in cui le persone scoperte senza vignetta dovessero raddoppiare rispetto alla situazione attuale. Secondo i dati infatti sembra che ogni anno vengano beccati circa 20.000 automobilisti sprovvisti di vignetta obbligatoria, circa il 5% dei veicoli sottoposti a controllo.