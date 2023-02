La prima autostrada a cinque corsie in Italia

Fonte: ANSA Roberto Tomasi e Matteo Salvini sul cantiere della quinta corsia dell'A8

Autostrade per l’Italia ha realizzato l’importante progetto di ampliamento dell’A8 Milano Laghi, che oggi arriva a circa di 70% di avanzamento dei lavori: diventerà la prima, e forse anche l’unica, autostrada a cinque corsie in Italia.

I lavori stanno interessando la realizzazione di una nuova corsia aggiuntiva di quasi 4,4 chilometri nella tratta che si trova tra la barriera di Milano nord e l’interconnessione con l’A9 Lainate – Como – Chiasso.

La nuova autostrada italiana

Il concessionario ha stanziato 147 milioni di euro per questo nuovo progetto di ampliamento dell’autostrada. Un’opera che ha molti grandi obiettivi, primo su tutti quello di migliorare i tempi di percorrenza di questa tratta, facendo risparmiare agli automobilisti circa 1 milione di ore ogni anno, ma anche aumentare la capacità di una delle tratte autostradali più trafficate in tutta Italia (i dati parlano di 120.000 veicoli al giorno, con picchi di 150.000).

Nella realizzazione dell’opera si è tenuto conto del tema della sostenibilità, e infatti sono stati riutilizzati i materiali di scavo per altre attività di costruzione previste dall’intervento (circa l’88% del materiale è stato riutilizzato), i lavori vengono effettuati anche con un occhio di riguardo alla tutela delle acque; infine la piantumazione di 10 ettari di specie arboree autoctone in prossimità dei centri abitati sarà d’aiuto nella riduzione delle emissioni di polveri sottili fino al 40%.

L’opera di Autostrade per l’Italia

Autostrade per l’Italia dichiara: “L’opera si inserisce in un territorio altamente urbanizzato, dove è difficile ricavare spazio per nuove corsie. L’intero progetto di potenziamento della A8 si caratterizza per un approccio altamente sostenibile, sia nella gestione delle fasi di cantiere che nella realizzazione di interventi a beneficio dell’ambiente e della qualità di vita del tessuto urbano”.

In visita ai cantieri una delegazione composta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, il sindaco di Lainate Andrea Tagliaferro e l’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, in particolare nella Galleria di Lainate, opera molto importante nell’area metropolitana, fondamentale per la nuova viabilità di collegamento tra la SP 101 e la SP 109.

Si tratta di un sottopasso dell’interconnessione tra le Autostrade A8 e A9, la creazione su Corso Europa di due complanari e una nuova rotatoria che consentirà l’innesto su via Nervino. Tanti gli altri interventi previsti per la città di Lainate, il collegamento con Rho, nuove piste ciclabili e altri interventi a Rho e Turate.

Salvini sottolinea: “Questo è un cantiere che corre, uno dei tanti cantieri che ho l’onore e l’orgoglio di visitare in Lombardia e non solo», sicuro che “alle elezioni regionali i cittadini confermeranno il buon governo che la Lega e il centrodestra garantiscono a questa terra straordinaria da quasi 30 anni”.

E aggiunge: “Tempi assolutamente rispettati, infortuni sul lavoro fortunatamente pressoché nulli, comuni che attendevano opere, rotatorie e sottopassi da decenni che entro l’estate li avranno e soprattutto 120mila passaggi quotidiani che viaggeranno più in sicurezza. È l’esempio migliore della Lombardia che corre e dell’Italia che corre: contiamo di inaugurare il nuovo tratto per il centenario della Milano Laghi”.

“Stiamo lavorando per completare l’ampliamento della prima autostrada a 5 corsie del nostro Paese che servirà uno dei più importanti centri metropolitani d’Italia”, ha dichiarato Roberto Tomasi, amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, che sottolinea: “Un’opera simbolica e strategica non solo per il territorio ma anche una via di collegamento da e verso le altre Capitali Europee. Come Gruppo siamo impegnati nel potenziamento e ammodernamento della rete autostradale dell’intero Paese: solo in Lombardia stiamo portando avanti altri importanti progetti come l’ampliamento alla quarta corsia dinamica sull’A4 tra Milano Viale Certosa e Sesto San Giovanni, e l’ampliamento della A1 tra Milano e Lodi”.