La prima auto del brand Apple: è in arrivo una novità

Fonte: 123rf Apple sembra aver assunto Luigi Taraborrelli, ingegnere italiano specializzato nella progettazione di telai e dinamica dei veicoli

Arriverà mai il momento di una Apple Car? Ossia, di un’auto a guida autonoma (o, quanto meno, semiautonoma) con il marchio della Mela morsicata impresso sul cofano anteriore? Di questo progetto, infatti, se ne parla ormai da anni, anche se al momento non è dato sapere se e quando vedrà effettivamente la luce.

Di sicuro c’è che la casa di Cupertino continua a investire convintamente in questo progetto, allargando sempre più le fila di ingegneri, tecnici e progettisti impegnati nella progettazione del veicolo. L’ultimo arrivato, almeno stando a quanto riportato dal sito di informazione economica statunitense Bloomberg, è un ingegnere italiano con esperienza pluridecennale e specializzato nella progettazione di auto. Che sia lui la chiave per vedere finalmente la Apple Car?

Apple assume Luigi Taraborelli: chi è e di che cosa si occupa

Come detto, stando a quanto riportato da Bloomberg, Apple avrebbe assunto Luigi Taraborrelli, da anni figura di spicco di diverse case automobilistiche in giro per il mondo. Negli ultimi anni, in particolare, l’ingegnere italiano si è specializzato nella progettazione di supercar.

Taraborrelli vanta infatti un curriculum di alto profilo e fino allo scorso maggio ha lavorato per Lamborghini, rivestendo il ruolo di Head of Chassis and Vehicle Dynamics. Nello specifico, l’ingegnere italiano si è occupato della progettazione del telaio e dello sviluppo della dinamica dei veicoli per diversi anni, dando un contributo fattivo alla “nascita” di modelli come Urus, Aventador e Huracan (la Huracan Tecnica, presentata lo scorso aprile, è stato probabilmente l’ultimo grande progetto sul quale Taraborrelli ha lavorato).

Insomma, la casa della Mela morsicata non avrebbe affatto messo da parte il progetto di realizzare un’auto a proprio marchio. Anzi, visto l’arrivo dell’ingegnere italiano si potrebbe pensare che dalle parti di Cupertino si stiano preparando a entrare in una fase decisiva della progettazione. L’esperienza di Taraborrelli potrebbe essere infatti di grande aiuto per delineare l’estetica e l’aereodinamica della Apple Car.

Come sarà la Apple Car: cosa sappiamo e ultimi sviluppi

Che Apple sia interessata al settore automotive non è affatto un segreto, né una novità. Grazie all’esperienza accumulata con Apple CarPlay, la casa di Cupertino ha già accumulato una grande esperienza nello sviluppo di sistemi di infotainment e di interfacce uomo-macchina. Questo, però, non sembra essere più sufficiente per i vertici della Mela morsicata, pronti a fare un ulteriore passo in avanti.

Vanno probabilmente lette in questa ottica le decine di assunzioni di professionisti nel settore automotive (come Desi Ujkashevic, con un passato trentennale all’interno di Ford) e le decine di brevetti ottenuti negli ambiti più disparati. Insomma, la sensazione è che il momento della Apple Car si avvicini sempre di più.

Esattamente, però, come sarà la Apple Car? Come detto, da Cupertino sono trapelate davvero poche indiscrezioni a riguardo, tanti che molti credono si tratti di una semplice suggestione. Quello che si può presupporre è che i vertici della Casa della Mela morsicata siano interessati a realizzare un veicolo che faccia dell’automazione e dell’hi-tech i suoi fiori all’occhiello. La Apple Car dovrebbe infatti essere dotata di tecnologie di assistenza alla guida di ultima generazione. Insomma, un’auto a guida autonoma a tutti gli effetti.