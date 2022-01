Prezzo metano alle stelle: l’allarme, non conviene più

Il settore, che già da anni non sta vivendo un buon momento, oggi è in ginocchio. Le Associazioni che rappresentano il settore della mobilità a gas, anche rinnovabile, vogliono parlare ancora una volta al Governo per presentare la situazione di estrema difficoltà che il settore sta attraversando, dovuta alla crescita incontrollata dei prezzi del gas che in generale il Paese sta vivendo.

Assogasmetano, NGV Italy e Federmetano continuano: “Il nostro è un settore di eccellenza a livello europeo e internazionale e che presenta enormi opportunità per contribuire al processo di decarbonizzazione per l’Italia e per l’Europa: nel nostro Paese sono in esercizio oltre 1.500 stazioni di rifornimento di CNG e 110 di LNG. Infrastrutture che erogano già oggi il 30% di biometano, il quale potenzialmente potrebbe coprire il 25% dei consumi prospettici del trasporto nazionale su gomma. Attualmente circolano in Italia oltre 1 milione di veicoli a gas naturale, di cui circa 2.000 camion a CNG, 3.800 a LNG e 5.000 autobus. Mezzi che, già oggi, circolano utilizzando il 30% di biometano e quindi contribuiscono fattivamente e in modo immediato alla riduzione delle emissioni del settore del trasporto”.

Dopo questa premessa, le associazioni ci tengono a sottolineare che la rete di distribuzione, che è stata realizzata in decenni di investimenti e che negli ultimi anni si è sviluppata molto, insieme al settore industriale collegato stanno già subendo danni importanti e, in diversi casi, rischiano di non sopravvivere a questo aumento incontrollato del prezzo del gas.

La nota delle associazioni: gli utenti che hanno scelto il metano oggi sono in difficoltà

Il gas naturale per autotrazione (CNG/LNG) opera nel mercato dei carburanti e quindi segue le stesse regole di concorrenza, confrontandosi costantemente con i prodotti petroliferi. Metano e biometano, alle attuali quotazioni internazionali, non hanno nessun margine di economicità rispetto ai carburanti tradizionali.

Si tratta di una situazione che colpisce tutti gli utenti che hanno scelto il metano, sia per le sue proprietà ambientali, che per il suo vantaggio in termini di economicità, che oggi viene meno. Infatti le famiglie a basso reddito, tra gli utenti privati, sono quelli che prediligono il metano come carburante.

Ma non è tutto, il forte aumento dei prezzi del metano purtroppo penalizza anche tutte le imprese di trasporto che negli ultimi anni hanno acquistato mezzi pesanti a gas naturale per sostituire vecchi veicoli inquinanti. Questo ha portato anche delle conseguenze importanti e negative sui costi di logistica per il trasporto merci e ripercussioni sui prezzi finali delle merci stesse.

Mancano soluzioni mirate

La nota continua sottolineando: “Nel decreto legge 'Salva bollette', quindi in Legge di bilancio, il Governo ha ritenuto opportuno porre in atto un abbassamento dell’IVA al 5% per le somministrazioni di gas per usi civili e industriali, escludendo da questa agevolazione l’uso autotrazione. In mancanza di soluzioni mirate, concrete e immediate, a breve molti impianti di distribuzione saranno costretti a chiudere, con il conseguente rischio di desertificazione di una filiera di più di 20.000 posti di lavoro”.

Ed è proprio alla luce di tutto che abbiamo scritto sinora che le associazioni e gli enti di settore chiedono con urgenza al Governo di aprire un tavolo tecnico di settore, dove Istituzioni e operatori della filiera possano concertare un percorso condiviso per superare l’emergenza attuale dovuta all’andamento del prezzo del gas e per attuare un programma di valorizzazione della mobilità a gas.