Prezzo diesel in discesa: un calo sorprendente

Ormai da oltre un anno stiamo combattendo una guerra che sembrava non avere una fine (e ancora non sappiamo come andrà), quella contro i prezzi della benzina e del diesel, che sono arrivati a toccare livelli mai visti prima e che hanno contribuito a svuotare le tasche delle famiglie italiane, insieme a tanti altri rincari.

Oltre al carburante, infatti, a farci penare è proprio il caro vita: andare a fare la spesa è diventato un salasso, a casa arrivano bollette di luce e gas triplicate rispetto ai valori che eravamo abituati a vedere e, come se non bastasse, fare una settimana di meritata vacanza dopo un anno di lavoro è diventato un lusso che solo in pochi possono permettersi.

Fortunatamente però, almeno sul fronte dei carburanti, sembra che le cose pian pianino stiano andando meglio. Da gennaio il Governo ha deciso di annullare il taglio delle accise, facendo volare i prezzi di benzina e diesel alle stelle, poi la situazione è migliorata – nonostante i rincari di Pasqua e altri episodi – e oggi assistiamo a un nuovo giro di ribassi, come ci conferma il report di Staffetta Quotidiana.