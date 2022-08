Prezzo del diesel: è allarme per le ultime quotazioni

Ormai da mesi assistiamo alla stessa situazione, l’allarme dei prezzi della benzina e del diesel in tutta la penisola italiana non cessa. I costi sono altissimi per le famiglie, e si aggiungono ai rincari delle materie prime, dell’energia e di molti beni di prima necessità. Nonostante il taglio delle accise purtroppo è un momento davvero difficile da sostenere per tutti, che dura da troppo tempo.

Diesel più caro della benzina: serve correre al riparo

Secondo quanto appare nel comunicato stampa di Staffetta Quotidiana, inviatoci come di consueto, continua la corsa delle quotazioni internazionali del gasolio, brusca frenata invece per la benzina. L'euro torna sopra il dollaro. Il diesel è quello che vede la situazione peggiore oggi, con prezzi in continuo aumento, e infatti la media nazionale dei prezzi dei principali marchi torna oltre i 2 euro al litro per la modalità servito. È davvero agghiacciante per l’italiano medio, il gasolio è più caro della benzina in media di 6 centesimi al litro. Pare impossibile, eppure è così.

I prezzi del carburante oggi in Italia

Staffetta Quotidiana comunica la sua consueta rilevazione, stabilendo che IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e invece ha aumentato di 2 centesimi al litro quelli del gasolio. Per Q8 registriamo l’aumento di un centesimo sulla verde e di 2 centesimi sul diesel. Per Tamoil rispettivamente +2 e +3 centesimi al litro, insomma, una situazione tutt’altro che positiva.

Vediamo insieme quali sono nello specifico le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio Prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana, che sono stati rilevati alle 8 di ieri mattina (domenica 28 agosto 2022) su circa 15.000 impianti:

benzina self service a 1,770 euro/litro;

diesel self service a 1,832 euro/litro;

benzina in modalità servito a 1,911 euro/litro;

diesel in modalità servito a 1,967 euro/litro;

GPL servito a 0,801 euro/litro (invariato);

metano servito a 2,706 euro/kg;

Gnl 2,723 euro/kg.

Quelli che vediamo invece qui di seguito sono i prezzi del carburante praticati sulle autostrade:

benzina self service 1,858 euro/litro;

benzina in modalità servito a 2,115/litro;

diesel self service a 1,922 euro/litro;

diesel servito a 2,181/litro;

GPL a 0,899 euro/litro;

metano a 2,554 euro/kg;

Gnl a 2,914 euro/kg.

E non è ancora finita, di seguito troviamo invece le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì:

benzina a 680 euro per mille litri (-29, valori arrotondati);

diesel a 1.021 euro per mille litri (+5, valori arrotondati).

Questi i valori comprensivi di accisa:

benzina a 1.157,99 euro per mille litri;

diesel a 1.388,50 euro per mille litri.

Qualcosa deve assolutamente cambiare, questa è l’unica certezza che abbiamo. La situazione è davvero pesante e limitante per gli italiani, che già si trovano a sostenere rincari di ogni tipo. Sta pure per terminare la stagione estiva e tra un paio di mesi saremo nuovamente alle prese con i prezzi del gas alle stelle. Attendiamo miglioramenti, vediamo che cosa succederà nelle prossime settimane, anche se le previsioni non sono rosee, anzi, proprio il contrario. In un clima di incertezza dovuto anche alle prossime elezioni, non ci resta che attendere eventuali provvedimenti futuri, per ora altro non possiamo fare purtroppo.