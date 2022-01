Prezzo di benzina e metano: non c’è fine al rialzo

Tornano a salire anche in questo inizio d’anno i prezzi di benzina e gasolio. In forte aumento sono i prezzi medi alla pompa dopo i rialzi dei prezzi consigliati decisi tra venerdì e sabato dai maggiori marchi. Non smette la sua corsa al rialzo anche il metano liquido (Gnl).

Queste che riportiamo qui sotto sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del Ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana, rilevati alle 8 di domenica 9 gennaio su circa 15mila impianti

SELF SERVICE

Benzina self service a 1,737 euro/litro (+7 millesimi, compagnie 1,744, pompe bianche 1,719)

Diesel a 1,603 euro/litro (+7, compagnie 1,609, pompe bianche 1,588).

SERVITO

Benzina servito a 1,867 euro/litro (+6, compagnie 1,916, pompe bianche 1,775)

Diesel a 1,740 euro/litro (+8, compagnie 1,788, pompe bianche 1,645).

GPL e METANO

Gpl servito a 0,821 euro/litro (invariato, compagnie 0,827, pompe bianche 0,813)

Metano servito a 1,789 euro/kg (+2, compagnie 1,845, pompe bianche 1,744)

Gnl 2,434 euro/kg (+20, compagnie 2,437 euro/kg, pompe bianche 2,426 euro/kg).

PREZZI MEDI IN AUTOSTRADA

Benzina self service 1,821 euro/litro (servito 2,039)

Gasolio self service 1,701 euro/litro (servito 1,940)

Gpl 0,920 euro/litro

Metano 2,115 euro/kg, Gnl 2,461 euro/kg.