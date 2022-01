Prezzo carburanti in rialzo: nuovi aumenti per il metano

Prosegue il giro di rialzi dei prezzi consigliati di benzina e gasolio avviato nella giornata di mercoledì 12 gennaio. Nuovi aumenti anche per metano e Gnl.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti

SELF SERVICE

Benzina self service a 1,743 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,751, pompe bianche 1,725)

Diesel a 1,611 euro/litro (+4, compagnie 1,617, pompe bianche 1,595).

SERVITO

Benzina servito a 1,874 euro/litro (+3, compagnie 1,922, pompe bianche 1,781)

Diesel a 1,748 euro/litro (+4, compagnie 1,796, pompe bianche 1,653).

GPL e METANO

Gpl servito a 0,820 euro/litro (invariato, compagnie 0,827, pompe bianche 0,813)

Metano servito a 1,800 euro/kg (+3, compagnie 1,850, pompe bianche 1,762)

Gnl 2,511 euro/kg (+62, compagnie 2,549 euro/kg, pompe bianche 2,484 euro/kg).

PREZZI MEDI IN AUTOSTRADA

Benzina self service 1,828 euro/litro (servito 2,043),

Gasolio self service 1,710 euro/litro (servito 1,947)

Gpl 0,918 euro/litro, metano 2,117 euro/kg

Gnl 2,461 euro/kg

LE ACCISE SUI CARBURANTI

Sono ben 19 le accise sui carburanti che gravano sulle tasche degli automobilisti italiani. A queste va aggiunta l’IVA al 22%, arrivando a comporre il 64% del prezzo totale dei carburanti.

Di seguito l’elenco completo delle accise sui carburanti in Italia

1) finanziamento per la guerra d’Etiopia (1935 – 1936) – 0,000981 euro

2) finanziamento della crisi di Suez (1953) – 0,00723 euro

3) ricostruzione post disastro del Vajont (1963) – 0,00516 euro

4) ricostruzione post alluvione di Firenze (1966) – 0,00516 euro

5) ricostruzione post terremoto del Belice (1968) – 0,00516 euro

6) ricostruzione post terremoto del Friuli (1976) – 0,00511 euro

7) ricostruzione post terremoto dell’Irpinia (1980) – 0,0387 euro

8) finanziamento missione ONU in Libano (1982 – 1983) – 0,106 euro

9) finanziamento missione ONU in Bosnia (1996) – 0,0114 euro

10) rinnovo contratto autoferrotranvieri (2004) – 0,020 euro

11) acquisto autobus ecologici (2005) – 0,005 euro

12) ricostruzione post terremoto de L’Aquila (2009) – 0,0051 euro

13) finanziamento alla cultura (2011) – 0,0071

14) finanziamento crisi migratoria libica (2011) – 0,040 euro

15) ricostruzione post alluvione Toscana e Liguria (2011) – 0,0089 euro

16) ricostruzione post alluvione Toscana e Liguria (2011) – 0,0089 euro

17) finanziamento decreto “Salva Italia” (2011) – 0,082 euro

18) ricostruzione post terremoto dell’Emilia (2012) – 0,024 euro

19) finanziamento del “Bonus gestori” (2014) – 0,005 euro; 20) finanziamento del “Decreto fare” (2014) – 0,0024