Prezzo di benzina e diesel: c’è un piccolo spiraglio di luce

Il prezzo della benzina e del diesel in Italia è un problema di cui ormai abbiamo parlato parecchie volte, è infatti dall’inizio dell’anno che le famiglie del Bel Paese si trovano di fronte a questa situazione insostenibile, con costi alla pompa che superano i due euro al litro e il Governo costretto a prendere decisioni per mitigare la problematica, come il noto taglio delle accise, attivo ancora oggi.

Sono tanti gli italiani che hanno programmato le loro vacanze estive in auto, che nei più gettonati mesi di riposo - luglio e agosto - partiranno per raggiungere la loro meta – al mare, al lago o in montagna – e per godersi le meritate ferie e dei giorni di pausa dal quotidiano e relax, sperando di poter trovare, fuori dalla città, una temperatura più mite o di poter approfittare di bagni rinfrescanti e rigeneranti, visto il caldo fuori dsl comune che ha colpito tutta la Penisola in questa rovente estate 2022, che ricorderemo certamente per sempre.

Viaggi in auto e costi eccessivi

A proposito di viaggi in auto però, una delle preoccupazioni più forti degli italiani è legata ai costi da sostenere: il carburante è alle stelle, e questa è ormai la più confermata delle certezze, nonostante il taglio delle accise sia stato anche prorogato. E non è tutto, perché anche i prezzi del pedaggio autostradale aumentano, come ha assicurato l’ad di Autostrade per l’Italia, sottolineando che la mossa era assolutamente necessaria, visto che le tariffe sono rimaste invariate dal 2018. Pare però che ci sia un piccolo spiraglio di luce per gli automobilisti italiani.

I prezzi del diesel e della benzina oggi: leggero calo

Come abbiamo visto, il prezzo del diesel era già sceso sotto i due euro al litro nei giorni scorsi, e oggi anche la benzina raggiunge questo risultato, finalmente. È quanto emerge dalle consuete rilevazioni effettuate da Staffetta Quotidiana, secondo cui la media nazionale dei prezzi della benzina in modalità self service, è tornata sotto quella soglia che non si vedeva ormai dal 7 giugno scorso, quasi un mese e mezzo.

Sempre in base a quanto dichiarato da Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina, e lo stesso ha fatto anche Q8. IP ha applicato invece una riduzione di 2 cent/litro sui prezzi consigliati della benzina e di 1 cent quelli del diesel. Per Tamoil parliamo invece rispettivamente di un -3 e -1 cent/litro.

Di seguito troviamo le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio Prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina (18 luglio 2022) su circa 15.000 impianti:

benzina self service a 1,985 euro/litro;

diesel self service a 1,940 euro/litro;

benzina servito a 2,123 euro/litro;

diesel servito a 2,081 euro/litro;

il prezzo del GPL servito è arrivato a 0,820 euro/litro;

il metano servito costa oggi 2,197 euro/kg;

Gnl a 2,166 euro/kg.

Per quanto riguarda invece i prezzi che vengono praticati sulle autostrade, che possono interessare i viaggiatori, le medie sono le seguenti: