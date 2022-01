Il prezzo di benzina e diesel non smette di crescere

I prezzi del carburante in Italia continuano a salire, non si fermano i rialzi, e proprio in questi giorni ci sono arrivati i dati ufficiali e le comunicazioni di Staffetta Quotidiana, che si occupa appunto della rilevazione periodica dei costi. Benzina e gasolio sono sempre più costosi, con il Brent ai massimi da ottobre 2014, sotto la spinta delle tensioni geopolitiche e delle prospettive di un'offerta di greggio sempre più ridotta.

Stando a quanto emerge appunto dai dati gentilmente offerti da Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, e purtroppo la stessa mossa è stata fatta anche da Tamoil e IP. Vediamo nel dettaglio i prezzi.

Le media dei prezzi del carburante in Italia

I prezzi praticati e comunicati dai gestori all’Osservatorio dei Prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati elaborati da Staffetta Quotidiana, che è riuscita a rilevarne quindi la media nazionale. Possiamo dire che sulle rilevazioni fatte ieri mattina (il 19 gennaio 2022) alle ore 8 su circa 15.000 impianti:

la benzina self service costa 1,766 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,776, pompe bianche 1,742);

il prezzo del diesel self service invece è salito a 1,637 euro/litro (+6, compagnie 1,645, pompe bianche 1,618);

il prezzo della benzina servita arriva oggi a 1,892 euro/litro (+4, compagnie 1,942, pompe bianche 1,796);

il diesel servito raggiunge quota media di 1,770 euro/litro (+6, compagnie 1,820, pompe bianche 1,674);

non è tutto, parliamo anche di aumenti per quanto riguarda il Gpl, che servito arriva a costare 0,820 euro/litro (invariato, compagnie 0,826, pompe bianche 0,812);

il metano servito raggiunge 1,798 euro/kg (invariato, compagnie 1,857, pompe bianche 1,754):

servito raggiunge 1,798 euro/kg (invariato, compagnie 1,857, pompe bianche 1,754): il Gnl 2,577 euro/kg (+1, compagnie 2,625 euro/kg, pompe bianche 2,540 euro/kg).

I dati non finiscono qui, ci arrivano anche i prezzi medi sulle autostrade:

la benzina self service costa 1,848 euro/litro;

la benzina servita arriva addirittura a 2,059 euro;

il gasolio self service a 1,732 euro/litro;

il gasolio servito raggiunge quota 1,963 euro;

arriviamo al prezzo del Gpl, che arriva a quota 0,918 euro/litro (quasi un euroo);

il metano 2,112 euro/kg;

e infine il Gnl 2,606 euro/kg.

La situazione italiana preoccupa i cittadini

I rincari purtroppo non riguardano solo i prezzi del carburante, che senza dubbio è uno dei costi che più pesa ogni anno sulle spese degli italiani. Come ormai sappiamo da tempo, iil 2022 sarà anche l’anno dell’aumento di qualsiasi bolletta. La vita in Italia diventa sempre più cara per il cittadino medio. Non si ferma il trend dei prezzi al rialzo nemmeno con l’arrivo del nuovo anno. Secondo le ultime stime, infatti, dopo i rincari registrati nel 2021, beni e servizi costeranno di più anche nel 2022.

Il fenomeno del “caro prezzi” interessa soprattutto luce e gas. Gli importi in bolletta continuano ad aumentare per molti contribuenti in Italia, le associazioni di categoria chiedono da tempo degli interventi mirati al Governo, per tutelare i consumatori. Secondo quanto dichiarato già alla fine dello scorso anno da Arera, Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il primo trimestre del 2022 registrerà aumenti pari al +55% per l’elettricità e +41,8% per il gas. E purtroppo, oltre al pesante 'caro benzina', agli aumenti delle utenze e delle bollette, cresceranno anche i costi di moltissimi servizi, tra cui i trasporti e la produzione.