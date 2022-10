Prezzo benzina e diesel: non c’è pace

Fonte: 123RF Prezzo carburante, non c'è tregua in Italia: di nuovo in aumento

Ormai non si parla d’altro da mesi, è dall’inizio dell’anno infatti che siamo alle prese con il caro carburante: i prezzi della benzina e del diesel in Italia sono saliti alle stelle. La situazione sembrava essere migliorata nelle ultime settimane, ma purtroppo oggi torniamo a dire che la tregua terminata.

Prezzi troppo alti: paura per le famiglie italiane

Continuano infatti a salire senza sosta i prezzi del carburante alla pompa, ce lo ricorda Staffetta Quotidiana, con la sua consueta rilevazione. Proprio ora che è stato pubblicato il nuovo decreto con gli incentivi auto e che il mercato è in lenta ripresa, arriva una nuova stangata lato carburante, che chiaramente diminuisce il potere d’acquisto degli italiani; le famiglie sono ormai stremate dai continui rincari. Non solo la benzina, ma anche fare la spesa al supermercato è diventato un vero e proprio salasso, per non parlare delle bollette del gas e dell’energia elettrica. Chissà cosa succederà nelle prossime settimane, fortunatamente il taglio delle accise è stato nuovamente prorogato.

I prezzi del carburante in Italia

Come abbiamo detto, benzina e diesel continuano a salire, nuovo giro di rialzi oggi – venerdì 7 ottobre – sui listini dei maggiori marchi, come ci conferma Staffetta Quotidiana, sulla scia dell’aumento delle quotazioni dei prodotti raffinati. La media nazionale della benzina in self service supera 1,65 euro/litro, il gasolio è a 1,76 euro/litro.

Secondo quella che è la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina ENI ha aumentato di tre centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP rileviamo un aumento di 3 cent/litro sulla benzina e di 4 centesimi al litro sul gasolio. Per Q8 invece segnaliamo un aumento di 1 cent/litro sulla benzina e di ben 4 centesimi al litro sul diesel. Ormai il fatto che il diesel sia più caro della benzina non ci stupisce più, nonostante sia inconsueto.

Ora vediamo quali sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana, rilevati alle 8 di ieri mattina (giovedì 6 ottobre 2022) su circa 15.000 impianti:

benzina self service a 1,653 euro/litro (+11 millesimi, compagnie 1,656, pompe bianche 1,645);

diesel self serviec a 1,762 euro/litro (+16, compagnie 1,767, pompe bianche 1,750);

benzina in modalità servito a 1,797 euro/litro (+10, compagnie 1,840, pompe bianche 1,707);

diesel servito a 1,903 euro/litro (+14, compagnie 1,948, pompe bianche 1,810);

GPL servito a 0,789 euro/litro (+1, compagnie 0,794, pompe bianche 0,783);

metano servito a 3,059 euro/kg (-55, compagnie 3,234, pompe bianche 2,919);

Gnl 3,057 euro/kg (-18, compagnie 3,173 euro/kg, pompe bianche 2,977 euro/kg).

Per quanto riguarda invece i prezzi sulle autostrade, secondo le ultime rilevazioni possiamo dire che sono i seguenti:

benzina self service a 1,754 euro/litro;

benzina in modalità servito a 2,022/litro;

gasolio self service a 1,856 euro/litro;

gasolio servito a 2,115/litro;

GPL a 0,890 euro/litro;

metano a 3,691 euro/kg;

Gnl a 3,124 euro/kg.

La situazione continua a essere troppo preoccupante per le famiglie italiane, soprattutto in questo momento. L’inverno è alle porte e ormai ci stanno avvisando in tutte le lingue: le bollette del gas, con i riscaldamenti accesi, a causa dei rincari saranno salatissime. Cosa dobbiamo aspettarci? Non ci resta che attendere e sperare che la situazione prima o poi migliori, perché stiamo seriamente toccando limiti mai raggiunti prima.