I prezzi del carburante scendono ancora: non cessa la speranza

Ormai c’è poco da fare, se non attendere. I prezzi della benzina e del diesel alla pompa quest’anno hanno raggiunto livelli davvero proibitivi per le tasche degli italiani, e ora non ci resta altro da fare che aspettare che la situazione cambi. Il Governo ha già provveduto con il taglio delle accise, e sembra non prendere altre decisioni in merito (chieste invece dagli esperti di settore ormai da tempo).

Vacanze in auto: i costi

Oggi sono tanti gli italiani che hanno programmato le loro vacanze estive in auto (i costi sono spaventosi). Molte le partenze a luglio, ancora di più ad agosto – come ogni anno – per questo ANAS si è mossa con il Piano Viabilità Estiva 2022, che abbiamo già visto. Tutti pronti per raggiungere la meta scelte per le meritate ferie, dove godere di giorni di pausa dal quotidiano e di relax, sperando di poter trovare, fuori dalla città, una temperatura più mite o di poter approfittare di bagni rinfrescanti e rigeneranti, visto il caldo fuori dal comune che ha colpito tutta la Penisola in questa rovente estate.

A proposito di viaggi in auto però, una delle preoccupazioni più forti degli italiani è legata ai costi da sostenere: il carburante è alle stelle, e questo ormai è certo, nonostante il taglio delle accise sia stato prorogato e i prezzi sembrano essere in leggero e progressivo calo. E non è tutto, perché anche i prezzi del pedaggio autostradale aumentano, come ha assicurato l’ad di Autostrade per l’Italia, sottolineando che la mossa era assolutamente necessaria, visto che le tariffe sono rimaste invariate dal 2018.

Prezzi del carburante in discesa

C’è da dire che i prezzi alla pompa di benzina e gasolio continuano a scendere, anche a fronte di un rialzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Il Brent torna sotto i 100 dollari. La benzina self service è arrivata a quota 1,92 euro/litro in media nazionale, il gasolio a 1,88 euro al litro. Questo è quanto possiamo dichiarare grazie alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, che ci manda i report quotidianamente. IP ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di uno quelli del gasolio. Q8 è scesa invece di 3 cent/litro sulla benzina e di 2 sul gasolio, per Tamoil invece vediamo una riduzione di un solo cent sia sulla benzina che sul diesel.

Vediamo quali sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio Prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico ed elaborati da Staffetta quotidiana, rilevati alle 8 di mattina di martedì 26 luglio, su circa 15.000 impianti:

benzina self service a 1,916 euro/litro;

diesel self service invece a 1,885 euro/litro;

benzina in modalità servito a 2,058 euro/litro;

diesel servito a 2,029 euro/litro;

GPL servito a 0,819 euro/litro;

metano servito a 2,233 euro/kg;

Gnl 2,168 euro/kg.

Per quanto riguarda invece i prezzi sulle autostrade che, come ben sappiamo, sono sempre più alti, abbiamo: