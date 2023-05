Prezzi carburante in rialzo: la situazione attuale

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF Prezzi del carburante: attesi nuovi rialzi in Italia

Non c’è bisogno ormai di nessuna introduzione: la situazione dei prezzi del carburante alla pompa in Italia è ormai nota a tutti. I costi sono sempre troppo elevati per le tasche delle famiglie del Bel Paese, che ha trascorso un intero 2022 in lotta coi rincari, fortunatamente tenuti a bada dal taglio delle accise, e che vede un 2023 ancora difficile, almeno sinora.

Gli effetti dei rialzi sui listini

La tendenza al momento è nuovamente al rialzo, nonostante oggi sia una giornata calma. Si vedono pienamente sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa gli effetti dei rialzi sui listini dei prezzi consigliati registrati la scorsa settimana. Listini che questa mattina risultano invariati rispetto a venerdì. Tornano a salire intanto le quotazioni dei prodotti raffinati, è quanto emerge dai dati di Staffetta Quotidiana.

Quelle che vedete di seguito sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di domenica mattina (28 maggio) su circa 18.000 impianti:

benzina self service a 1,824 euro/litro (+10 millesimi, compagnie 1,827, pompe bianche 1,815);

diesel self service a 1,665 euro/litro (+6, compagnie 1,671, pompe bianche 1,653);

benzina in modalità servito a 1,961 euro/litro (+10, compagnie 2,003, pompe bianche 1,876);

diesel modalità servito a 1,806 euro/litro (+7, compagnie 1,851, pompe bianche 1,717);

GPL modalità servito a 0,746 euro/litro (-2, compagnie 0,758, pompe bianche 0,731);

metano servito a 1,553 euro/kg (-11, compagnie 1,565, pompe bianche 1,542);

Gnl a 1,416 euro/kg (-3, compagnie 1,406 euro/kg, pompe bianche 1,423 euro/kg).

Questi invece sono i prezzi sulle autostrade che, come sappiamo, sono sempre più elevati:

benzina self service a 1,895 euro/litro;

benzina in modalità servito a 2,150 euro/litro;

gasolio self service a 1,750 euro/litro;

gasolio servito a 2,017 euro/litro;

GPL servito a 0,857 euro/litro;

metano a 1,651 euro/kg;

Gnl a 1,365 euro/kg.

Oggi però scende la quiete sui prezzi dei carburanti alla pompa, sempre secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana. Poco mosse anche le quotazioni petrolifere internazionali. Nessun movimento da segnalare sui listini dei prezzi consigliati.

Viaggi in auto: i costi del carburante

Come abbiamo visto in un articolo dedicato, se hai deciso di viaggiare in auto per raggiungere la meta delle tue vacanze estive, allora dovrai fare i conti con i prezzi della benzina e del diesel.

Ci sono però dei trucchetti che è possibile seguire per risparmiare. Una delle variabili che determina i costi è lo stile di guida. Guidare in modo efficiente permette di risparmiare: bisogna evitare comportamenti aggressivi e scattosi, le velocità elevate e le continue e brusche sterzate e frenate, che fanno consumare molto più carburante.

Consigliamo quindi di:

tenere una velocità costante;

controllare la pressione degli pneumatici, che influisce sui consumi;

usare le app di navigazione per evitare il traffico, quando possibile;

non tenere il motore acceso durante le soste per congestionamenti e altri motivi.

Evitare i rifornimenti in autostrada, se possibile, perché i prezzi del carburante sono molto più alti. Sarebbe bene fare il pieno prima di partire, dove costa meno. Monitorare i prezzi delle stazioni di servizio è certamente utile per risparmiare sui prezzi della benzina e del diesel. Quando si è costretti a fare rifornimento in autostrada, consigliamo di controllare sempre i cartelli che riportano le tariffe.