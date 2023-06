Prezzi benzina: perché aumentano ancora

Fonte: iStock Aumentano i prezzi del carburante in Italia.

I prezzi della benzina tornano a salire: dopo un breve periodo in cui si era registrata una sorta di tregua, con un leggero caro, gli automobilisti italiani (e non solo) devono di nuovo fare i conti con l’aumento dei costi del carburante.

A influire negativamente sui prezzi della benzina, come sempre, è il costo del petrolio che la settimana scorsa è salito del 3,4% per una serie di motivi rintracciabili al di fuori dell’Europa ma anche nel Vecchio Continente.

L’onda lunga del Covid, a più di tre anni dall’inizio della pandemia, si fa ancora sentire: la Cina è il Paese più energivoro al mondo e il Governo locale deve ancora affrontare tutte le difficoltà causate dal Coronavirus. I mercati hanno reagito alzando le quotazioni petrolifere provocando un effetto domino a livello internazionale.

Aumento prezzo carburante in Italia: la situazione

Quotidiano Energia ha riportato i dati elaborati sulla base delle comunicazioni dei singoli gestori all’Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: si registra un sostanziale aumento dopo la tendenza al ribasso dei mesi scorsi. Attualmente il prezzo medio della benzina self nel nostro Paese è tornato a salire ed è di 1,847 euro al litro, con minimi di 1,834 euro e picchi massimi di 1,857 euro.

Il diesel, in modalità self, si attesta su 1,685 euro al litro, con le compagnie che si posizionano tra 1,675 e 1,700 euro al litro. I prezzi del diesel presso rifornitori no logo, invece, si attestano su 1,669 euro al litro.

I prezzi dei carburanti cambiano ponendo l’attenzione sul servita: il costo medio della benzina è di 1,984 euro al litro, con le compagnie che oscillano tra 1,923 e 2,060. Per quanto riguarda il diesel, invece, la media è di 1,825 euro al litro, con oscillazioni tra 1,764 e 1,904 a seconda delle varie compagnie.

Secondo i dati elaborati sulla base delle comunicazioni dei singoli gestori all’Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e pubblicati da parte di Quotidiano Energia, il prezzo del GPL oscilla in un range che va da 0,734 euro e 0,752 euro al litro, mentre il metano si attesta in media tra 1,450 e 1,556 euro al chilo.

Quanto costa la benzina oggi: i prezzi

Di seguito riportiamo le medie dei prezzi di benzina, diesel, gpl e metano praticati dai distributori presenti sul territorio italiano:

benzina self service 1,847 euro/litro

benzina self service no logo 1,834 euro/litro

diesel self service 1,685 euro/litro

diesel self service no logo 1,669 euro/litro

benzina in modalità servito 1,984 euro/litro

benzina in modalità servito no logo 1,886 euro/litro

diesel in modalità servito 1,825 euro/litro

diesel in modalità servito no logo 1,722 euro/litro

GPL tra 0,734 e 0,752 euro/litro

GPL no logo 0,713 euro/litro

metano tra 1,450 e 1,556 euro/kg

metano no logo tra 1,466 e 1,556 euro/kg

I nuovi aumenti dei carburanti arrivano in un particolare momento storico per l’automotive in Europa e anche nel nostro Paese: c’è ancora grande scetticismo riguardo la decisione di porre fine alla vendita di auto a benzina e diesel in tutta Europa. La decisione è molto drastica: da una parte mette a rischio migliaia di posti di lavoro, dall’altra rappresenta però una svolta nell’eterna corsa alla riduzione di emissioni di Co2 con benefici sull’ambiente.