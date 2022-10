Prezzi benzina: la notizia che tutti aspettavano

Fonte: 123RF Taglio delle accise: nuova proroga al 18 novembre 2022

Tra le principali misure di sostegno che il Governo ha messo in atto durante questo 2022 così tormentato dai rincari in Italia, c’è senza dubbio il taglio delle accise. I prezzi del carburante nel nostro Paese sono saliti alle stelle, a livelli forse mai visti prima d’ora, e fortunatamente questo provvedimento preso e prorogato all’infinito dall’Esecutivo ha mitigato un po’ la grave situazione.

Costi al limite del possibile per le tasche degli italiani, tantissime le famiglie stremate dai rincari, che oggi non riguardando più solamente i prezzi della benzina e del diesel alla pompa, ma anche quelli dei generi alimentari – fare la spesa oggi è un vero salasso – e delle bollette di luce e gas. Una situazione insostenibile, che ci sta mettendo a dura prova.

È stato firmato il nuovo decreto da parte del Ministro dell’Economia Daniele Franco, approvato dal Consiglio dei Ministri, con il quale l’Esecutivo ha deciso di prorogare il taglio delle accise, in scadenza il prossimo 31 ottobre, fino al 18 novembre. Si parla nel dettaglio di una riduzione dei prezzi di benzina e diesel pari a circa 30 centesimi – come già sappiamo – e di circa 10 per il GPL; per il metano invece IVA ridotta al 5%, non cambia nulla rispetto ai mesi scorsi, la misura rimane invariata.

Per le casse dello Stato questa operazione costa circa 500 milioni di euro. Il problema sono i prezzi alla pompa che, dopo un momento in cui si sono fermati a cifre che possiamo definire “non spaventose”, hanno purtroppo ripreso a salire, insieme all’ansia di tutti gli automobilisti italiani. Ci troviamo nel bel mezzo di una situazione che ha quasi dell’incredibile, con il diesel più caro della benzina, venduto a un prezzo decisamente proibitivo nella maggior parte dei distributori. La nuova proroga ci dà respiro, ma poi il nuovo Governo dovrà decidere che cosa fare per sostenere le famiglie italiane, perché l’inflazione e il rialzo generale dei prezzi stanno mettendo in ginocchio troppi cittadini.

I prezzi del carburante oggi in Italia

Come ogni giorno, anche oggi abbiamo ricevuto la rilevazione dei prezzi del carburante in Italia da parte di Staffetta Quotidiana. Dopo i continui rialzi, pare che nelle ultime ore si sia registrato qualche timido ribasso dei prezzi alla pompa. La quotazione del gasolio è in calo, rimbalzo per la benzina. Brent in ripresa a 93 dollari.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio e quelle che vedete di seguito sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina (19 ottobre 2022) su circa 15.000 impianti:

benzina self service a 1,703 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,707, pompe bianche 1,692);

diesel self a 1,891 euro/litro (-1, compagnie 1,891, pompe bianche 1,893);

benzina in modalità servito a 1,847 euro/litro (-1, compagnie 1,894, pompe bianche 1,754);

diesel servito a 2,030 euro/litro (-1, compagnie 2,069, pompe bianche 1,951);

GPL servito a 0,781 euro/litro (-1, compagnie 0,788, pompe bianche 0,772);

metano servito a 2,761 euro/kg (-68, compagnie 2,917, pompe bianche 2,635);

Gnl 2,936 euro/kg (-20, compagnie 3,039 euro/kg, pompe bianche 2,861 euro/kg).

Questi sono i prezzi praticati sulle autostrade italiane: