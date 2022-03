Prezzi benzina mai così alti dal 2014

Un vero e proprio disastro di natura economica, oltre che umanitaria: ecco cos’è questa ‘maledetta’ guerra Russia-Ucraina. Le ripercussioni del conflitto peseranno su tutti noi, e graveranno chiaramente sulle tasche dei comuni cittadini. È inevitabile. Il caro benzina è solo una delle più grandi preoccupazioni del momento.

Lo sappiamo che “le guerre vengono scatenate dai ricchi, ma a pagarle sono sempre i poveri”, sono le parole del noto e scomparso fondatore di Emergency, Gino Strada. Se da una parte oggi l’Ucraina purtroppo conta le vittime di questa terribile guerra, dall’altra parte dell’Europa ci siamo anche noi che, insieme agli altri Paesi, dobbiamo fare i conti con la crisi economica.

Caro benzina: le tremende conseguenze della guerra

Non siamo ancora completamente usciti da due terribili infiniti anni di pandemia globale di Covid-19, e oggi eccoci qui, catapultati in un altro disastro dalla portata immensa. La situazione del mercato automobilistico purtroppo la conosciamo, da febbraio 2020 è sprofondato in una crisi senza precedenti, e ancora oggi fatica a riprendersi. Di sicuro il caro benzina non aiuta; secondo le analisi dei più importanti economisti oggi il prezzo del petrolio per barile ha raggiunto livelli che non si vedevano dal 2014, quando scoppiò la prima crisi in Ucraina.

Parliamo di un +5 centesimi al litro per la benzina. La situazione attuale ci spaventa, e non poco. In una sola settimana il rincaro dei prezzi è stato pari al 13%. È drammatico, tipico dei tempi di guerra, e purtroppo potrebbe degenerare e sfociare in uno scenario molto più drammatico di quello che stiamo vivendo. Ma continuiamo a sperare il meglio.

Cittadini e lavoratori in sera difficoltà

Le conseguenze di questa situazione, soprattutto dopo due difficilissimi anni segnati dalla pandemia di Coronavirus, potrebbero davvero essere catastrofiche. La speranza, ovviamente prima di tutto per la popolazione ucraina, è che la guerra finisca presto. Lo scenario oggi, come ci conferma Staffetta Quotidiana con il suo consueto report sull’andamento dei prezzi del carburante, vede i mercati petroliferi chiaramente nervosi.

Secondo gli ultimi dati, giovedì scorso il livello dei prezzi si attestava a 100 dollari al barile, venerdì il Brent è precipitato a 93, per risalire verso i 99 nelle ultime ore. Venerdì Le quotazioni internazionali di benzina e gasolio hanno perso tutto quello che avevano guadagnato giovedì. Ed è così che, inevitabilmente, i prezzi alla pompa sono in fortissimo rialzo.

Le rilevazioni di Staffetta Quotidiana

Lo scorso fine settimana IP ha aumentato di 3 centesimi al litro i prezzi di benzina e gasolio. Per Tamoil si è registrato un rialzo di 2 centesimi al litro.

Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo Economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di domenica mattina su circa 15.000 impianti sono:

benzina self service a 1,876 euro/litro (+17 millesimi, compagnie 1,883, pompe bianche 1,861);

diesel self service 1,751 euro/litro (+18, compagnie 1,756, pompe bianche 1,741);

benzina servito a 2,002 euro/litro (+16, compagnie 2,048, pompe bianche 1,915);

diesel servito 1,883 euro/litro (+18, compagnie 1,928, pompe bianche 1,795);

Gpl servito 0,819 euro/litro (+1, compagnie 0,825, pompe bianche 0,811);

metano servito 1,789 euro/kg (+13, compagnie 1,819, pompe bianche 1,766);

Gnl 2,150 euro/kg (+4, compagnie 2,158 euro/kg, pompe bianche 2,144 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade: