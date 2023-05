Prezzi benzina e diesel: prosegue la tendenza al ribasso

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: iStock Nuovi ribassi per il prezzo di benzina e diesel in Italia

Da più di un anno ormai combattiamo con i rincari senza sosta. Il 2022 è stato un anno caratterizzato da un’impennata dei prezzi di ogni bene, con aumenti sui generi alimentari e sui beni di prima necessità, ma anche sulle bollette di gas ed energia, tutti costi che pesano parecchio sulle tasche degli italiani.

Per non parlare della situazione del mercato auto: ancora oggi tardano le consegne delle vetture nuove, a causa della produzione rallentata per via della scarsità di materie prime, della crisi dei microchip e delle difficoltà di approvvigionamento.

E infine ci si è messo anche il caro carburante: per tutto il 2022 i prezzi della benzina e del diesel hanno continuato ad aumentare, schizzando alle stelle in alcuni momenti, andando oltre i 2 euro al litro. Oggi pare che la situazione si stia appianando, per la grazia delle famiglie italiane, che ormai sono stremate da un costo della vita davvero sopra ogni possibilità, considerando il reddito dell’italiano medio.

Dopo la forte impennata di Pasqua, di cui avevamo parlato, i prezzi del carburante hanno iniziato a scendere. È il terzo ribasso consecutivo del carburante alla pompa, dopo una leggera flessione registrata in concomitanza dei ponti del 25 aprile e del 1° maggio.

Qual è il prezzo della benzina oggi

Il calo dei prezzi del carburante continua in tutta Italia, mentre tornano a scendere anche le quotazioni dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 e Tamoil hanno diminuito i prezzi consigliati del gasolio di 1 centesimo al litro.

La media nazionale dei prezzi praticati alla pompa della benzina in modalità self service oggi è di 1,82 euro/litro, mentre il gasolio scende sotto gli 1,67 euro al litro. In autostrada, il prezzo di benzina e diesel resta al di sopra della soglia dei 2 euro al litro, ma solo in modalità servito.

Quelle che vedete di seguito sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico ed elaborati da Staffetta Quotidiana, rilevati alle 8 di giovedì 11 maggio su circa 18.000 impianti:

benzina self service a 1,818 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,818, pompe bianche 1,817);

diesel self service a 1,664 euro/litro (-2, compagnie 1,665, pompe bianche 1,660);

benzina in modalità servito a 1,956 euro/litro (-3, compagnie 1,996, pompe bianche 1,878);

diesel modalità servito a 1,806 euro/litro (-3, compagnie 1,847, pompe bianche 1,724);

GPL servito a 0,754 euro/litro (-2, compagnie 0,765, pompe bianche 0,741);

metano servito a 1,601 euro/kg (-2, compagnie 1,606, pompe bianche 1,597);

Gnl 1,431 euro/kg (-1, compagnie 1,422 euro/kg, pompe bianche 1,438 euro/kg).

Di seguito invece i prezzi praticati sulle autostrade italiane:

benzina self service a 1,889 euro/litro;

benzina in modalità servito a 2,145 euro/litro;

gasolio self service a 1,751 euro/litro;

gasolio modalità servito a 2,019 euro/litro;

GPL a 0,864 euro/litro;

metano a 1,675 euro/kg;

Gnl a 1,446 euro/kg.

In Italia intanto continua a far discutere la previsione di stop alla vendita delle auto a benzina e diesel decisa dall’Europa. La Germania ha chiesto una revisione sugli e-fuel, approvata, ma i lavoratori dell’automotive del nostro Paese non dormono sonni tranquilli, temono per il loro posto, a rischio a causa della nuova misura. Nel mentre attendiamo anche cambiamenti al Codice della Strada, sono state avanzate nuove proposte di legge e restiamo in attesa delle novità.