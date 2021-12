Prezzi benzina e diesel: arriva una buona notizia

Tutti all’orlo della disperazione, prezzi così proibitivi infatti pesano molto sulle tasche del popolo, soprattutto in un periodo in cui ancora la maggior parte di noi si porta dietro le conseguenze di un anno e mezzo di pandemia di Covid (non ancora totalmente terminata) e di crisi economica. In questo scenario finalmente arriva la buona notizia, uno spiraglio di luce. Eni infatti ha diminuito i prezzi consigliati sia per il gasolio che per la benzina, di un centesimo al litro. Questo è quanto è stato riportato ufficialmente dal Ministero della Transizione Ecologica, il MITE.

Possiamo dire quindi che il prezzo medio della benzina in modalità self service si attesta oggi a 1,733 euro al litro (precedente rilevazione: 1,743). È ancora solo un piccolo passo, ma dimostra tutta la volontà di cercare il cambiamento e la reale diminuzione dei prezzi. Per quanto riguarda invece il diesel, si passa da 1,607 a 1,598 euro al litro (self service) come prezzo medio. Diminuisce anche il prezzo del GPL, da 0,835 a 0,829 euro.

I dati forniti dal MITE (che arrivano dopo un mese di novembre da incubo in Italia) ci rivelano anche quelli che sono i prezzi ai distributori sulla rete autostradale italiana. Parliamo di 1,831 euro al litro per la benzina in modalità self, che superano purtroppo i 2 euro per il servito (esattamente 2,045 euro al litro) e invece abbiamo un 1,710 per il gasolio self service, che però sfiora anche in questo caso i 2 euro per il servito (arrivando infatti a 1,952 euro al litro).

Non benissimo nemmeno per il GPL, a 0,924 euro al litro, per il metano a 1,943 euro/kg e per il GNL, a 2,232 euro/kg. Ultime parole sui prodotti raffinati in Mediterraneo, che oggi si attestano a 437 euro per 1000 litri, se parliamo di benzina, e 452 euro per 1000 litri invece per il diesel. Per la benzina siamo a 1165,60 euro per 1000 litri e 1069,16 euro per 1000 litri per il gasolio, con accise.