Prezzi benzina: si sta verificando ancora, allarme in arrivo

Come ben sappiamo, infatti, l’Esecutivo ha deciso di procedere con il taglio delle accise sul carburante, un provvedimento storico, che è stata prorogato, proprio per aiutare le famiglie italiane. Nonostante questo, si teme un nuovo aumento dei prezzi, che diventerebbe davvero insostenibile per la popolazione.

Che cosa sta succedendo

La guerra tra Russia e Ucraina non sembra vedere una fine, anzi. Dal 24 febbraio scorso continua senza sosta, e le conseguenze che porta nel testo del mondo purtroppo – e inevitabilmente – sono parecchie. Sono stati tanti gli aumenti per le famiglie italiane, e molto pesanti. Oltre al caro benzina infatti abbiamo parlato più volte anche del caro energia, con bollette altissime. E non solo: prodotti alimentari come pasta, olio di semi e farina hanno raggiunto prezzi altissimi. In questo scenario purtroppo, nonostante le decisioni prese dal Governo per sostenere le famiglie italiane, sembra che stia per arrivare un nuovo aumento dei prezzi del carburante alla pompa.

Ed è stata proprio Staffetta Quotidiana, da cui riceviamo i report ufficiali, a rivelare questa notizia che ci spaventa, e non poco. Ci sono molte aziende che infatti hanno già annunciato aumenti su benzina e gasolio. I nuovi prezzi che sono stati comunicati di recente rischiano di mettere ancora di più in ginocchio il nostro Paese. In Italia il prezzo della benzina era già molto più caro rispetto ad altri Paesi in Europa, e questa situazione è insostenibile, un pericolo per le finanze delle famiglie italiane, ma anche per l’economia del Paese intero.

Continuano a salire i prezzi della benzina in Italia

Alcuni mesi fa, come avevamo visto, gli autotrasportatori si erano riuniti per organizzare uno sciopero contro il caro benzina. I costi per il carburante erano diventati davvero proibitivi per chi con i mezzi di trasporto ci lavora e viaggia ogni giorno. I rappresentanti di questa categoria avevano spiegato che il loro lavoro, già dopo i primi aumenti, era diventato davvero troppo difficile. Oggi però la situazione è allarmistica, in peggioramento, come comunica Staffetta Quotidiana. Continuano infatti ad aumentare i prezzi della benzina, restano invece stabili quelli del gasolio. La media nazionale per la verde in modalità self service questa mattina (lunedì 30 maggio) ha toccato quota 1,9 euro/litro, mentre sul servito abbiamo superato nuovamente 2 euro/litro (sempre al netto dello sconto sulle accise di 30,5 centesimi al litro, che scadrà l'8 luglio). Le quotazioni internazionali sono ancora in lieve aumento. Brent in salita a 116 dollari.

Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di 1 centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e del gasolio. Per Q8 e Tamoil invece si registra un rialzo di 2 cent/litro sulla benzina. Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio Prezzi del Ministero dello Sviluppo Economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti, sono le seguenti:

benzina self service a 1,900 euro/litro (+9 millesimi, compagnie 1,905, pompe bianche 1,889);

diesel self service a 1,821 euro/litro (+1, compagnie 1,828, pompe bianche 1,806);

benzina servito a 2,028 euro/litro (+6, compagnie 2,070, pompe bianche 1,945);

diesel servito a 1,955 euro/litro (-2, compagnie 2,002, pompe bianche 1,863);

GPL servito a 0,832 euro/litro (-1, compagnie 0,840, pompe bianche 0,822);

metano servito a 1,849 euro/kg (-13, compagnie 1,921, pompe bianche 1,793);

Gnl 2,084 euro/kg (-10, compagnie 2,085 euro/kg, pompe bianche 2,083 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade: