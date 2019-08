Controesodo, le previsioni del traffico per il weekend del 17 e 18 agosto

editato in: da

Dopo l’esodo di Ferragosto, inizia il controesodo che vedrà molti italiani tornare a casa dalle vacanze.

Un fenomeno che si ripete ogni anno e andrà ad influenzare il flusso di auto verso le grandi città, con ripercussioni sul traffico, soprattutto nel weekend del 17 e del 18 agosto 2019, e possibili disagi lungo tutta la rete autostradale della penisola. In tanti si metteranno in marcia nelle prossime ore per far ritorno a casa dalle località di mare, dalla montagna o dall’estero.

Gli ultimi due fine settimana sono stati da bollino nero, mentre per sabato 17 agosto si cambia colore, passando al giallo. Significa che il traffico sarà moderato, sia per quanto riguarda la mattina che il pomeriggio, soprattutto verso i luoghi di villeggiatura. Le cose cambiano spostando l’attenzione verso le città. Chi tornerà a casa, dovrà vedersela con una situazione di traffico contrassegnata dal bollino rosso. Si prevedono condizioni difficili e per favorire il flusso delle automobili, sarà interdetta la circolazione ai mezzi pesanti dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

La situazione relativa alla giornata di domenica 18 agosto 2019 non dovrebbe essere troppo distante da quella del giorno precedente. Si prevede un traffico intenso sulle autostrade durante tutto il giorno verso le principali località turistiche d’Italia. Di nuovo bollino rosso per il rientro nelle grandi città, dove verrà riproposto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti, con una diversa fascia oraria: dalle ore 7.00 fino alle ore 22.00.

Gli automobilisti italiani che si metteranno alla guida durante il fine settimana del 17 e del 18 agosto 2019, in pieno controesodo per il ritorno dalle vacanze, potranno fortunatamente contare su previsioni meteo favorevoli che dovrebbero riguardare tutto il territorio della penisola. Le temperature massime nel nord d’Italia dovrebbero attestarsi tra i 27 e i 32 gradi, con un leggero picco previsto nella giornata di domenica. Per le regioni del centro, si prevede una situazione analoga, con qualche leggera e passeggera velatura e temperature massime che oscilleranno tra i 28 e i 32 gradi, con sensibili aumenti nel corso della domenica, dove dovrebbero raggiungersi anche i 34 gradi. Al sud, invece, il cielo è previsto per lo più sgombro, con possibili rovesci nella giornata di sabato e temperature che saranno comprese tra i 28 e i 33 gradi.