Fonte: 123RF Esodo estivo: bollino rosso tutto il week end sall'11 al 13 agosto

Inizia oggi il secondo week end di agosto, con il ponte di Ferragosto di mezzo. La maggior parte degli italiani è in ferie e parte per le sue meritate vacanze, che attende tutto l’anno. Queste giornate saranno caratterizzate dal grande esodo, sono tantissimi gli italiani in viaggio dall’11 al 13 agosto.

Assistiamo a una situazione molto critica sulle autostrade, resa ancora più difficoltosa a causa dei primi rientri verso le città, che rendono più complessa la circolazione. La rete autostradale italiana già questa mattina è caratterizzata da forte traffico, e la situazione resterà tale fino a domenica 13.

Traffico intenso tutto il fine settimana

La Polizia Stradale ha stilato il calendario del traffico, come ogni anno, in corrispondenza del grande esodo e delle prime ondate di controesodo. Secondo quanto stimato, l’intero week end da oggi (11 agosto) fino a domenica 13 sarà caratterizzato da forte traffico.

Saranno tre giornate da bollino rosso, sempre che sinistri o episodi simili non complichino la situazione, fino a trasformarla in un tragico bollino nero. Il momento peggiore – secondo le previsioni – è previsto perla mattinata di sabato, dove già si prevede traffico da bollino nero (critico), ma il bollino rosso resta dominante per tutto il week end.

La circolazione dei mezzi pesanti

Vista la situazione di traffico già molto critico durante i week end di luglio e agosto, come sappiamo, è previsto un blocco alla circolazione dei mezzi pesanti, che possono solo peggiorare i rallentamenti in autostrada.

E quindi, i veicoli con un peso superiore alle 7,5 tonnellate non potranno circolare – causa espresso divieto – dalle ore 16 alle ore 22 di venerdì, dalle ore 8 alle ore 22 di sabato e dalle ore 7 alle ore 22 di domenica.

Quali saranno le tratte caratterizzate da maggior traffico

L’intera rete autostradale italiana sarà quindi caratterizzata da traffico intenso da bollino rosso (a tratti anche nero) per tutto il fine settimana dall’11 al 13 agosto, prima dei festeggiamenti di Ferragosto; ci saranno chiaramente delle tratte più critiche, dove si prevede traffico maggiormente intenso.

Tra queste, sicuramente il traforo del Monte Bianco in direzione Francia e la A5 tra Morgex e Courmayeur, da oggi sino a domenica compresa (segui i nostri consigli per metterti in viaggio responsabilmente).

L’intera A14 è a rischio bollino rosso/nero per tutto il fine settimane, i punti peggiori saranno quelli tra Cattolica e Civitanova, tra Val di Sangro e Poggio Imperiale, e tra Poggio Imperiale e Taranto. Non va bene nemmeno per la A1, traffico molto intenso tra Casalpusterlengo e l’allacciamento con la A15, e alta criticità in corrispondenza del nodo bolognese, soprattutto tra Borgo Panigale e l’innesto sulla A14.

Situazione pessima anche sulle autostrade liguri e toscane: traffico particolarmente intenso previsto sulla A11 in direzione Pisa, e sulla A12 da Pisa in direzione nord. Situazione analoga anche sulla A12-A10, in particolare da Genova a Savona e dalla Francia verso Genova.

Tra Modena e il Brennero la situazione traffico sarà molto critica, la giornata peggiore in questo caso sarà domenica. Il tratto più congestionato sarà quello che va dall’innesto con la A4 in direzione Austria, questo a causa del controesodo: i turisti stranieri che tornano nelle loro città.