Fonte: iStock Fine settimana da bollino rosso sulle strade italiane: le previsioni per il controesodo

L’ultimo weekend di agosto si preannuncia come l’ennesimo fine settimana di traffico intenso sulle strade italiane. A partire dal pomeriggio di venerdì 25, e per tutto il weekend, è prevista una situazione da bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità.

Come di consueto, per agevolare la circolazione, è previsto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti per le giornate di sabato 26 e domenica 27, nelle fasce orarie indicate nel Calendario Traffico Intenso disposto da Viabilità Italia.

Controesodo da bollino rosso: le previsioni

Le vacanze estive si avvicinano al termine, e tantissimi italiani si metteranno in viaggio per il cosiddetto controesodo. Quello del 26 e 27 agosto sarà un fine settimana da bollino rosso sia per il caldo, con l’afa che accompagnerà buona parte del Paese almeno nella giornata di venerdì, sia per quanto riguarda la situazione del traffico sulle principali arterie stradali.

Il controesodo, quest’anno, inizierà già dalle prime ore del pomeriggio di oggi per concludersi soltanto nella serata di domenica: come si legge nel calendario del traffico diffuso dalla Polizia di Stato, anche il pomeriggio di venerdì è in pieno bollino rosso. Il traffico intenso si protrarrà per le intere giornate di sabato e domenica, per cui si prevede una situazione di possibili criticità che dovrebbe migliorare in serata.

“Per quanto riguarda il controesodo”, spiega la Polizia di Stato, “l’analisi dei dati di traffico fa presumere una distribuzione dei rientri in tutti i fine settimana del mese di agosto e nel primo fine settimana del mese di settembre, con criticità da bollino rosso in particolare lungo la viabilità ordinaria”. Il traffico del fine settimana in arrivo non sarà dissimile da quello che abbiamo visto negli ultimi weekend su Autostrade e strade statali.

Weekend 26 e 27 agosto: cantieri e divieti di circolazione

Per agevolare la circolazione stradale, come di consueto, saranno rimossi i cantieri di lavoro temporanei “attuando, laddove la rimozione non sia tecnicamente possibile, tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la massimizzazione della sicurezza e della fluidità della circolazione e garantire il maggior numero di corsie possibili”.

A questa misura si aggiunge il divieto di circolazione per i mezzi pesanti: i veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate saranno fermi dalle 8.00 alle 16.00 nella giornata di sabato 26, mentre domenica 27 agosto il divieto riguarda la fascia oraria tra le 7.00 e le 22.00.

Per quanto riguarda le condizioni climatiche, sabato e domenica il grande caldo potrebbe abbandonare la Penisola, portando abbassamento delle temperature e temporali in buona parte d’Italia.

Come informarsi sul traffico in tempo reale

Per conoscere l’andamento del traffico in tempo reale, è possibile utilizzare l’applicazione per smartphone VAI (Viabilità Anas Integrata) dell’Anas – disponibile per Android e iOS – o consultare il sito di Autostrade per l’Italia, che riporta tutti gli aggiornamenti su code, strade chiuse e cantieri inamovibili sulla rete autostradale.

Anche il C.C.I.S.S. mette a disposizione diversi strumenti per districarsi nelle giornate da bollino rosso: oltre a sito web e applicazione per iPhone, il Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale mette a disposizione il numero gratuito 1518. In alternativa, si può fare riferimento al numero unico “Pronto Anas”, raggiungibile al 800.841.148.