Post pandemia si torna all’auto privata: il trasporto pubblico è carente

Fonte: ANSA L'analisi sulla mobilità 2022 parla chiaro: gli italiani preferiscono usare l'auto sempre di più.

È già passato il piacere di spostarsi a piedi, la mobilità pedonale che nel 2020 scoppiava in concomitanza con l’aggravarsi delle restrizioni legate alla pandemia da COVID-19. Lo confermano i numeri del 19° rapporto sulla mobilità di ISFORT, secondo cui gli italiani stanno tornando, anzi sono tornati, alle antiche abitudini. Ne consegue pertanto un aumento dell’utilizzo dell’auto, perlopiù privata, anche a causa dell’arretratezza che attanaglia il trasporto pubblico locale del Bel Paese.

I numeri del rapporto sulla mobilità 2022

Gli spostamenti a piedi nel 2021 sono scesi al 22,7% rispetto al totale, 6 punti percentuali in meno rispetto al 2020, l’anno del boom legato soprattutto alle restrizioni che tutti conosciamo. Nel primo semestre di quest’anno i numeri sono stati ancora più bassi, per un 19,7% sul totale che, se rapportato al 2019, indica che la contrazione è stata pari al 14% in circa tre anni.

Numeri che confermano un andamento negativo che riporta sempre più in auge (e su strada) la “vecchia” auto privata. È una tendenza che spiegano i dati evidenziati dal 19° rapporto sulla mobilità “Audimob – Stili e comportamenti di mobilità degli italiani, a cura di ISFORT (Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti).

Di conseguenza è quindi l’auto a raggiungere livelli di diffusione ancor più importanti. Nel primo semestre di questo 2022 raggiunge quasi la soglia del 65% superando perfino i livelli pre-pandemia. Per un raffronto, basti pensare che nel 2020 era scesa a quota 59%. Con poco meno di 40 milioni di auto circolanti, e un’età media aumentata a 12,2 anni (rispetto agli 11,8 del 2020), la situazione che si configura è la seguente: un tasso di motorizzazione che sale a 67,2 veicoli ogni 100 abitanti, numeri fra i più alti in Europa e anche superiore rispetto al 2020, quando ci fermavamo a un 66,6 percentile.

E i mezzi pubblici?

L’allarme più urgente riguarda tuttavia il trasporto pubblico locale, bisognoso di un processo di ringiovanimento tangibile, che per ovvi motivi resta il settore più nero evidenziato dal rapporto in questione. D’altronde un ritorno all’auto privata così diffuso, nonostante il l’utilizzo (troppo spesso selvaggio) dei monopattini, non è che una conseguenza di entrambi i punti toccati finora: da una parte la paura legata alla pandemia, dall’altra la scarsa adeguatezza sotto il profilo qualitativo. Da questo punto di vista il rapporto di ISFORT sottolinea il ritardo strutturale nel processo di ringiovanimento dei mezzi. Lo dimostrano ad esempio gli autobus, la cui età è di circa tre anni superiore rispetto alla media europea, nonostante negli ultimi anni si siano fatti dei passi in avanti in proposito.

Numeri alla mano, l’analisi stima una riduzione dei passeggeri del 21% dispetto al 2019 e, per la fine del prossimo anno, il volume della domanda si prevede sia inferiore del 12% rispetto al periodo pre-pandemia. A rendere più complicata la questione sono inoltre percezioni ormai ben consolidate fra i cittadini. Oltre al timore del contagio (specie dopo lo stop all’obbligo delle mascherine), la scarsa frequenza delle corse, l’affollamento dei mezzi e la poca affidabilità degli orari solo in parte giustificano il ritorno alle “vecchie” auto, più anziane ma sempre più numerose e preferite per andare al lavoro o per spostarsi nella quotidianità.