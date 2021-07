Porsche maxi richiamo per la Taycan

Porsche ha infatti dovuto richiamare ben 43.000 veicoli Taycan e Taycan Cross Turismo, modelli prodotti tra il 2020 e il 2021. Circa 3.400 di queste auto oggi circolano in Germania, ma devono assolutamente essere sistemate, perché la Casa ha fatto sapere che hanno un problema al software che potrebbe addirittura fermare all’improvviso e bruscamente il motore dell’auto in funzione.

La Casa tedesca ha avvertito in una nota ufficiale: “Esiste la possibilità che in alcuni casi un arresto dell'apparato propulsore, con conseguente perdita di forza motrice, possa attivarsi in modo errato e sporadico. In officina verrà installato un aggiornamento software”.

Nella serie in corso, in produzione oggi, il problema è già stato risolto. I proprietari dei veicoli interessati possono continuare a usare la loro Porsche Taycan, man mano vengono contattati direttamente dal partner Porsche responsabile. A tutti verrà dato un appuntamento in officina gratuito, che dovrebbe avvenire il prima possibile e risolvere il problema, aggiornando il software con un’operazione della durata di circa un'ora.

La Porsche Taycan è la prima elettrica della Casa, berlina a quattro porte dalle linee filanti e pulite. Una vera e propria sportiva aggressiva, con motore elettrico, senza quindi il tipico rombo, e in grado di offrire un’esperienza di guida per questo unica e differente. Dal punto di vista estetico, si tratta di un modello che si basa su alcuni elementi tipici di Porsche, ci riferiamo ad esempio al taglio dei fari con striscia luminosa unica.

Gli interni dell’auto sono molto ben rifiniti, l’abitacolo è adatto per ospitare fino a quattro persone, mentre per i bagagli ci sono due vani, il principale posteriore e il secondo, più piccolo, anteriore. La plancia dal design minimalista riprende il classico stile Porsche, rivisto in chiave moderna.

Porsche Taycan è alimentata da batterie agli ioni di litio che fanno muovere due motori, uno anteriore e uno posteriore. L’autonomia dichiarata dalla Casa supera i 400 km e l’auto si può ricaricare anche dalle colonnine a corrente continua ultrarapide, fino a 350 kW. La prima Porsche totalmente elettrica viene proposta in tre versioni: base, 4S e Turbo, che già tutti conosciamo. Il prezzo di listino parte da 112.538 euro.