La Polizia sceglie diesel di ultima generazione, ibride e elettriche

Oggi siamo nel pieno dell’era dell’elettrificazione, lo vediamo perché si sono abbassati i livelli massimi di emissioni per i veicoli in differenti Paesi o ancora perché le Case auto (e anche moto) stanno realizzando sempre più mezzi green.

Inoltre, l’acquisto di mezzi di trasporto ecosostenibili è incentivato da bonus che il Governo mette a disposizione, soprattutto nel caso in cui si decida di rottamare una vecchia auto inquinante. Anche al Salone di Ginevra 2020, che aprirà le sue porte al pubblico internazionale il prossimo mese di marzo (dal 5 al 15), vedremo sicuramente tantissime nuove proposte elettriche e ibride appena sfornate dai vari marchi del mercato automotive.

In questo contesto oggi vediamo le Forze dell’Ordine tedesche viaggiare con auto e furgoni dotati di motori diesel di ultima generazione, e anche di sistemi ibridi, elettrici e fuel cell. Lo vediamo dalla presenza di Mercedes alla 11esima edizione della GPEC (General Exhibition Equipment & Conference) che si tiene in Germania, nella città di Francoforte. La Casa mostra tutti i suoi modelli speciali e governativi, per il 2020 si presenta come fornitore della linea di veicoli per la Polizia.

Offre sul mercato una gamma di modelli differenti che variano dalle auto ai furgoni e presentano anche qualche camion. Durante l’evento Mercedes, all’interno del suo padiglione, ha mostrato nel dettaglio cinque differenti veicoli che stanno ad indicare quello che oggi è il progresso nei sistemi di propulsione, offrendo al pubblico soluzioni elettriche, ibride, turbodiesel e a idrogeno, tutte chiaramente ecosostenibili.

Ogni vettura di quelle proposte è la soluzione ottimale per soddisfare delle specifiche esigenze operative, dimostrando quindi che la Casa della Stella a Tre Punte è capace di rispondere praticamente a tutte le sfide di mobilità anche per quanto riguarda il settore delle auto della Polizia o comunque dei servizi di emergenza. Kersten Trieb, capo del dipartimento per veicoli governativi e speciali della Mercedes-Benz Sales Germany, ha dichiarato: “Il GPEC che si svolge ogni due anni è uno degli appuntamenti più importanti del nostro calendario. Qui possiamo dimostrare che le diverse possibili applicazioni dei nostri veicoli per la Polizia riflettono la diversità dei nostri prodotti. Siamo lieti che molte autorità di Polizia ripongano fiducia nei nostri veicoli e servizi per la loro flotta, permettendoci di realizzare il nostro contributo a una maggiore sicurezza”.