Pneumatici estivi rivoluzionari pensati per i suv

Nokian presenta due nuovi pneumatici estivi realizzati appositamente per i suv, che oggi sono le auto di maggiore successo sul mercato.

L’azienda finlandese ha creato i suoi nuovi prodotti partendo da altri elementi già esistenti per le auto, il risultato sono i PowerProof Suv, degli pneumatici molto più attenti alle performance, e i WetProof Suv, più vocati per la sicurezza sul manto bagnato.

L’azienda Nokian, che oggi vanta una produzione annuale di circa venti milioni di pneumatici, è leader nel Paese di provenienza ma ha anche voglia di espandersi altrove. Per questo ha realizzato un grande investimento in Spagna, nel 2020 verrà inaugurato un polo di ricerca e sviluppo nel centro del Paese, con una pista ovale di 8 km di lunghezza. Quello che vorrebbe fare la Casa oggi è aumentare la produzione del 50% nei prossimi cinque anni.

I nuovi pneumatici estivi per suv di Nokian sono stati testati su tornanti e curve nel Tirolo Austriaco, i due prodotti sono molto differenti già nell’aspetto esteriore e anche per quanto riguarda il feeling di guida le caratteristiche sono specifiche per ognuno dei due prodotti. I PowerProof producono un rumore quasi inesistente e danno grandissima stabilità all’auto, tenendola incollata al suolo. I WetProof sono leggermente più rumorosi a causa del disegno specifico, che però serve proprio per una maggior sicurezza sul bagnato e per contrastare quindi i fenomeni di aquaplaning.

Il PowerProof è stato creato per cambi di corsia repentini e in velocità e per frenate improvvise. Il Wetproof, ha un’elevata resistenza all’aquaplaning ed è molto efficace per le frenate sul bagnato. Tutti e due gli pneumatici di Nokian sono stati realizzati con un tessuto di sintesi apposito, visti la grandezza e il peso dei suv. Hanno quindi una struttura solida e molto resistente.

Jarno Röytiö, Development Manager di Nokian Tyres, ha spiegato: “La sicurezza è sempre al centro della nostra filosofia di sviluppo prodotto. Sappiamo che gli pneumatici estivi devono essere sicuri ed affidabili dall’inizio della primavera alla fine dell’autunno. Quando abbiamo sviluppato i nostri nuovi modelli per suv abbiamo posto particolare attenzione alla funzionalità in ogni condizione meteo e in ogni circostanza. I fianchi rinforzati in Aramide offrono tranquillità e protezione eccezionali contro buche e tagli”. Vediamo come il mercato accoglierà questa nuova proposta di Nokian.