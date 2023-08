Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Composta da due circuiti, si estende su una superficie di 7.500 metri quadrati

Un parco giochi in piena regola dedicato interamente agli amanti delle quattro ruote. E dei kart in particolare. È stata infatti recentemente inaugurata la pista di go-kart al coperto più grande al mondo. Si trova a Edison, cittadina nello stato del New Jersey non troppo distante da New York.

A voler essere del tutto precisi, si tratta di un parco divertimenti all’interno di un altro parco divertimenti. La pista è infatti parte del Supercharged Entertainment Edison, la cui estensione supera i 6 ettari e presenta aree dedicate alle attrazioni e ai giochi più disparati (inclusa un’arena per il lancio delle asce, in pieno stile norreno). Un parco per tutta la famiglia, insomma, il cui centro nevralgico è rappresentato dalla pista.

Com’è fatta la pista di go-kart più grande al mondo

Un continuo susseguirsi di saliscendi, con curve a 90° dove mettere in mostra le proprie abilità al volante per cercare il sorpasso azzardato o di recuperare decimi di secondo sul giro più veloce. Insomma, basta solamente un giro sulla pista di go-kart per fare il pieno di adrenalina ed emozioni.

Anche se, più precisamente, sarebbe corretto parlare di due piste e non una. Il Supercharged Entertainment di Edison, infatti, ospita due piste di go-kart, con circuiti, lunghezze e difficoltà crescenti.

La prima pista, chiamata con poca fantasia “Track One”, si estende per circa 500 metri ed è composta da cinque curve a sinistra e otto curve a destra, oltre a un’infinità di salite e discese. La seconda pista, ovviamente chiamata “Track Two”, è lunga poco più di 550 metri e con le sue otto curve a sinistra e cinque curve a destra fa da contraltare alla One.

I tracciati delle due piste si intersecano e sovrappongono su più livelli, arrivando a occupare una superficie totale di 7.500 metri quadrati, praticamente come un campo da calcio regolamentare.

Emissioni zero

Per una pista speciale sono ovviamente necessari anche dei mezzi speciali. I go-kart del Supercharged Entertainment di Edison (un impianto al chiuso, vale la pena ricordare) sono completamente elettrici e non emettono sostanze inquinanti nell’atmosfera.

I veicoli hanno una potenza di circa 40 cavalli, gestita tramite una centralina elettrica che può essere programmata in base all’età di chi si siede alla guida del kart. Nel caso in cui il pilota abbia più di 16 anni, i kart sono impostati sulla modalità di guida “Pro Speed“, che permette di toccare picchi di velocità più elevati (ma non quella del kart a reazione). Se il pilota ha un’età inferiore ai 15 anni, invece, la centralina sarà impostata sulla modalità di guida “Semi-Pro Speed“. In quest’ultimo caso, ci si potrà sedere sul seggiolino di guida solo nel caso in cui si superino i 147 centimetri di altezza (4 piedi e 1o pollici nel sistema consuetudinario statunitense).

Come funzionano le gare e chi vince

Nel caso in cui si rispettino i parametri per scendere in pista al Supercharged Entertainment di Edison (altezza superiore ai 147 centimetri se si è under 16 o un’età superiore ai 16 anni) sarà possibile prendere parte a vere e proprie gare sprint. Ogni sessione di corsa ha una durata di 7 minuti e la corona d’alloro del vincitore sarà assegnata al veicolo che compie il giro più veloce (non chi arriva primo, dunque). Il costo di ogni singola corsa è di 29 dollari, poco meno di 27 euro.