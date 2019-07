Pioggia di premi per Jeep: Wrangler regina dell’off-road

editato in: da

Jeep conquista i lettori di Off Road Magazine, rivista tedesca di settore che è specializzata nei veicoli 4×4 e suv.

Il marchio di Fiat Chrysler Automobiles si è aggiudicato una serie di importanti riconoscimenti nell’edizione 2019 dei premi assegnati dal magazine. Tre modelli di Jeep arrivano sul podio: la nuova Wrangler è la regina della categoria “Off Road” per il sesto anno di fila e conquista anche il secondo posto nella categoria “Novità dell’anno”. La Renegade ha vinto il titolo come miglior suv nella categoria “Sub Compact” per la quinta volta negli ultimi cinque anni, mentre Jeep Grand Cherokee è il “Luxury Suv” preferito tra i marchi di importazione.

I modelli Jeep hanno sbaragliato la concorrenza tra altri 185 esemplari di vetture in gara, divise in 13 categorie, confermando gli ottimi risultati ottenuti durante gli ultimi anni. Grande successo per la Jeep Wrangler, regina indiscussa della categoria “Off-Road” di classe A. Si tratta della sesta vittoria consecutiva agli Award assegnati dalla rivista specializzata, con il 31,9% dei voti che segna un bel distacco sul secondo classificato, fermo al 27,8% di voti. Le soddisfazioni per la Wrangler non finiscono qui: la nuova versione della Jeep più iconica ed amata di sempre ha stregato i lettori di Off Road Magazine, ottenendo anche un altro straordinario riconoscimento, ovvero il secondo posto nella categoria “Novità dell’anno“, confermando così il risultato già ottenuto nel 2018.

Non poteva mancare un grande riconoscimento anche la la Jeep Renegade, nominata a furor di popolo come miglior suv nella categoria “Sub-Compact” di classe C. Anche per l’altro modello del gruppo FCA si tratta di una conferma, visto che è arrivato al quinto titolo consecutivo. Renegade è stata la prima scelta dei lettori di Off Road con il 18,3% dei voti: un risultato ancora maggiore dato che si trattava dell’unico modello di Jeep a gareggiare in questa categoria. Renegade, inoltre, conferma il suo splendido 2019 che l’aveva vista vincere il titolo di “Suv Urbano dell’anno” conferito dalla rivista specializzata francese Suv Crossover, pubblicata da Éditions Larivière.

A completare il fantastico exploit di Jeep è anche l’ammiraglia Grand Cheerokee che conquista il secondo posto come “Off-Road di lusso” nella categoria B, riuscendo a piazzarsi davanti a tutti gli altri brand di importazione nel vasto mercato tedesco. A partecipare all’edizione 2019 degli Off Road Awards sono stati oltre 38.500 lettori: i premi vengono assegnati sin dal lontano 1982 e nel corso degli anni la rivista ha sempre offerto ai propri lettori la possibilità di votare i modelli preferiti.