Mettere i piedi sul cruscotto, rischi altissimi dimostrati

Tra le varie abitudini sbagliate che gli automobilisti hanno in macchina, ne spicca anche una che riguarda invece i passeggeri in auto, seduti sul sedile davanti, da parte al conducente.

Sicuramente la conoscete tutti, si tratta di tenere i piedi sul cruscotto, che raccomandiamo di evitare vivamente, visti i rischi legati all’abitudine scorretta che più volte abbiamo sottolineato. Oggi riprendiamo il discorso con degli approfondimenti, nel caso in cui doveste fare un incidente in auto mentre vi trovate in questa posizione i danni infatti sarebbero maggiori di quello che potete pensare.

Anche l’attivazione dell’airbag potrebbe essere inutile, anzi portare solo a dolori ancora più grossi. Nelle scorse ore infatti hanno fatto il giro del web delle immagini di Radiografie Raggi X fatte da una persona coinvolta in un incidente mentre si trovava proprio con i piedi sul cruscotto. Dalle foto si vede il femore spezzato e addirittura una parte dell’anca completamente fratturata e l’altra separata dal femore direttamente dal suo alloggio, una situazione davvero spaventosa, che anche la Polizia ha commentato descrivendola come un episodio che “ti cambia la vita”.

Per una sciocchezza quindi, per sentirsi semplicemente più comodi in una posizione innaturale in auto, potreste veramente rischiare di non poter più camminare sulle vostre gambe. La donna in questione infatti è rimasta disabile, mentre le altre persone che si trovavano con lei in auto al momento dell’incidente ne sono uscite tutte praticamente illese. L’airbag ha spinto il piede della donna contro il suo viso, andando a romperle il naso, il femore e l’anca in quattro punti differenti.

Ora si fanno differenti campagne di sensibilizzazione contro questa pratica, portando come esempio quello di questa donna, che tra l’altro era una soccorritrice da anni, abituata a dare aiuto ad altri utenti coinvolti in sinistri stradali. Fare un incidente mentre ci si trova con i piedi sul cruscotto potrebbe veramente voler dire trovarsi le ginocchia in faccia e andare a danneggiare gli occhi e il naso. Per questo motivo è importante tenere la cintura di sicurezza allacciata, sedersi con la schiena dritta e i piedi sul pavimento dell’auto. Solo in questo modo potrete sempre viaggiare in sicurezza ed essere più protetti in caso di urto o incidente.