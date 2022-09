Un piccolo gadget che ti cambia la vita in auto

Fonte: 123rf Con AAWireless è possibile usare Android Auto senza fili in maniera semplice e immediata. Disponibile ora anche in Italia

Da anni, ormai, la tecnologia è diventata una presenza fissa all’interno degli abitacoli di auto di ogni fascia e tipo. Non sempre, però, l’utilizzo dei dispositivi hi-tech all’interno dell’abitacolo è “alla portata di tutti”.

AAWireless nasce proprio con l’obiettivo di cambiare – e, soprattutto, semplificare – la vita degli automobilisti permettendo di trasformare Android Auto in wireless senza perdere troppo tempo. Il piccolo dongle per Android Auto, a oltre due anni dal lancio sul portale di crowdfunding Indiegogo, può finalmente essere acquistato senza grossi problemi anche dagli utenti italiani. Lo store del produttore è infatti ora accessibile anche dal nostro Paese, a un costo decisamente interessante. Trasformare Android Auto in wireless costa solo 89,99 euro.

Come trasformare Android Auto in wireless

Android Auto – al pari della controparte per iPhone Apple CarPlay – è un piattaforma che consente di sincronizzare lo smartphone al sistema di infotainment dell’auto e, tramite una interfaccia personalizzata, avere accesso alla gran parte delle app installate sul dispositivo (dalle app di navigazione a quelle di intrattenimento, passando da quelle di messaggistica istantanea). Permette così di utilizzare il telefono senza mani, evitando inutili distrazioni e migliorando la sicurezza al volante. Per farlo, potrete utilizzare un cavo USB collegato alla presa dell’auto o la connettività senza fili del veicolo (anche se non tutte le auto lo permettono).

AAWireless serve esattamente a questo: trasformare Android Auto in wireless anche se, nativamente, è necessario utilizzare il cavo USB per sincronizzare la piattaforma di Google con il sistema di infotainment del veicolo. Il dongle per Android Auto crea una rete Bluetooth e Wi-Fi all’interno del veicolo e fa da “ponte” tra il telefonino e il sistema multimediale della propria macchina.

Sarà sufficiente collegare AAWireless a una delle porte USB presenti nell’auto, scaricare l’app per cellulari Android e seguire la procedura di configurazione a schermo. Nel giro di una manciata di minuti sarà così possibile iniziare a utilizzare Android Auto senza dover tirare lo smartphone fuori dalle tasche o dal borsello. Terminata la procedura, il dongle potrà essere sistemato all’interno del portaoggetti del vano centrale o in una zona dell’abitacolo dove non possa essere visto. Sarà sufficiente tenerlo collegato alla porta USB per poter continuare a utilizzare Android Auto senza fili.

Non ci si deve poi preoccupare troppo dei consumi di AAWireless. Anche lasciandolo collegato alla presa USB ad auto spenta non ci sono pericoli che la batteria del veicolo si scarichi. Come è possibile leggere sul sito ufficiale, il dongle per Android Auto consuma tra i 90 mA e 330 mA e, a meno di non lasciare l’auto ferma per oltre due settimane, difficilmente si avranno problemi alla riaccensione del veicolo.

AAWireless: auto compatibili

Una vera e propria lista di modelli d’auto compatibili con AAWireless non è disponibile. Spulciando però tra le FAQ del sito ufficiale del dongle per Android Auto si scopre che funziona con tutti i veicoli compatibili con la piattaforma di infotainment per auto sviluppata da Google. O, quanto meno, dovrebbe funzionare senza grossi problemi. Insomma, se già utilizzate Android Auto collegando lo smartphone con il cavo USB, potrete acquistare AAWireless senza patemi d’animo, così da poter trasformare Android Auto in wireless in maniera facile e veloce.