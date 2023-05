Piaggio, le promozioni di maggio sugli scooter

Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Tornano gli Urban Days Piaggio: per tutto il mese di maggio, gli scooter più amati e venduti della gamma Piaggio sono in promozione. Chi desidera acquistare uno scooter può approfittare di diversi vantaggi, che coinvolgono la gamma a ruota alta ma anche il Piaggio MP3.

Gli speciali finanziamenti con formula “Zero Pensieri” possono essere richiesti per i modelli Liberty, Medley e Beverly. Per quanto riguarda la gamma Piaggio 1, invece, è possibile usufruire dell’ecobonus statale con rottamazione, che prevede un contributo pari al 40% del prezzo di listino del veicolo e permette di acquistare lo scooter elettrico con prezzi a partire da 1.881 Euro.

Urban Days Piaggio: le nuove promozioni sugli scooter

Nel mese di maggio tornano gli Urban Days Piaggio, una serie di promozioni di primavera dedicate a chi intende acquistare uno scooter della Casa di Pontedera. I vantaggi coinvolgono l’amatissima gamma a ruota alta Piaggio ma anche la gamma rinnovata del Piaggio MP3, il primo scooter a tre ruote del mondo.

Piaggio propone per questa stagione diversi finanziamenti con formula “Zero Pensieri”: l’offerta comprende un’ampia gamma di soluzioni finanziarie che vanno da DreamRide Zero, un finanziamento a tasso zero con rate e durata personalizzate, a DreamRide Now – la formula finanziaria che consente dopo 3 anni di cambiare, tenere o restituire lo scooter Piaggio.

Negli Urban Days Piaggio sono previste anche soluzioni come DreamRide Plus, con prime rate a partire da 49 euro, e DreamRide Classic Più, con pagamento della prima rata a sei mesi. Con il programma DreamRide Classic è possibile scegliere l’ammontare dell’anticipo e della rata e stabilire la durata del finanziamento, che può estendersi, a tasso invariato, fino a 72 mesi per veicoli nuovi e fino a 48 mesi per veicoli usati.

Promozioni Piaggio 2023: i modelli in offerta

Le promozioni degli Urban Days Piaggio sono valide fino al 31 maggio e includono alcuni degli scooter più amati e venduti della Casa di Pontedera, reduce da un 2022 record in termini di vendite: dall’entry level leggero ed elegante fino a Beverly, il crossover a metà strada tra un ruota alta e un GT di lusso.

Chi intende acquistare un Piaggio Liberty potrà usufruire del finanziamento DreamRide Zero a tasso zero, mentre su Piaggio Medley 125 o 150 si possono ottenere fino a 300 euro di vantaggi, scegliendo tra il piano a tasso zero, DeamRide Plus con rate iniziali a partire da 49 euro e DreamRide Classic Più, il finanziamento con prima rata a sei mesi.

Il vantaggio sale fino a 500 euro per chi vuole acquistare un Piaggio Beverly: oltre al finanziamento a tasso zero, i clienti potranno scegliere la formula DreamRide Now con rate da 89 euro al mese, che permette di decidere dopo 3 anni se tenere, cambiare o restituire il mezzo.

Il programma DreamRide Now si applica anche lo scooter a tre ruote Piaggio MP3: gli Urban Days coinvolgono le versioni 300 hpe, 300 Sport, 400, 530 hpe Exclusive, per cui si può scegliere anche la formula “Zero Pensieri” con finanziamento a tasso zero personalizzabile. Chi invece volesse iniziare la nuova stagione passando alla mobilità elettrica, potrà approfittare degli Ecobonus statali, che permettono di acquistare Piaggio 1 con un contributo fino al 40% del prezzo di listino del veicolo con o senza rottamazione del vecchio scooter.