Peugeot, svelati i segreti dell’elettrificazione

Fonte: ufficio stampa Il produttore francese spiega quali sono i segreti dietro il successo dei suoi modelli elettrificati

Che i marchi dell’ex gruppo PSA (Peugeot in testa) siano tra i principali protagonisti del processo di elettrificazione che sta interessando il mondo dell’automotive è un fatto acclarato. Merito degli investimenti in ricerca e sviluppo fatti nel corso degli ultimi anni, che hanno consentito a Peugeot di essere presente sul mercato con oltre 10 modelli elettrificati.

È la stessa Casa del Leone a spiegare i “segreti” del suo processo di elettrificazione. Alla base di tutto troviamo un gruppo di tecnici esperti, con una formazione specifica nell’assemblaggio di battery pack e altre componenti necessarie al funzionamento di un’auto elettrificata. Grazie al lavoro di questi team qualificati, Peugeot è in grado di produrre ogni mese migliaia e migliaia di batterie e recitare un ruolo di primaria importanza nel mercato delle auto elettrificate.

Come si assemblano le batterie per le auto elettriche: i segreti Peugeot

L’assemblaggio dei moduli della batteria (celle e componenti preassemblati) che verranno montate su auto e veicoli commerciali del marchio del Leone richiedono tra i 60 minuti (per le batterie fino a 50 kWh) e i 90 minuti (per le batterie fino a 75 kWh). I tecnici impiegati in questo processo sono altamente qualificati e selezionati tra tutti i meccanici e operai del gruppo Stellantis per le loro competenze nel campo dell’elettrificazione.

A oggi, questi tecnici specializzati assemblano migliaia e migliaia di accumulatori ogni mese. L’obiettivo per fine 2022 è quello di raggiungere una capacità produttiva di 10 mila moduli per la gamma di auto e 7 mila moduli per la gamma dei veicoli elettrici. Per questo, la selezione di nuovi tecnici specializzati è sempre attiva.

L’obiettivo di Peugeot è di avere una gamma veicoli completamente elettrificata già entro il 2025, presentando nuovi modelli che andranno ad affiancarsi alle varie 208 e 2008 elettriche. Per questo motivo, gli investimenti in ricerca e sviluppo e nell’ammodernamento delle fabbriche. A oggi, le batterie sono assemblate negli stabilimenti di Vigo e Saragozza (Spagna), Trnava (Slovacchia), Sochaux e Mulhouse (Francia), ma presto dovrebbero aggiungersene altri.

Battery pack Peugeot, il processo di test

Una volta che il pacco batterie destinato a essere montato su un veicolo elettrificato è stato assemblato, viene adeguatamente testato per verificarne funzionalità ed efficienza. L’obiettivo è quello di evitare di montare batterie difettose che possano pregiudicare il corretto funzionamento dell’auto e mettere in pericolo la sicurezza e l’incolumità dei passeggeri.

I test condotti sulle batterie dai tecnici Peugeot si articolano in tre fasi: funzionamento del battery pack, simulazione di prestazione, prova di tenuta. Nel corso della prima fase, gli operai specializzati verificano che il processo di carica e scarica della batteria funzioni come da progetto, assicurando così il corretto funzionamento degli accumulatori. Nella seconda fase, invece, viene simulato il funzionamento di un’auto alla massima potenza e vengono tracciate le “risposte” del battery pack. Infine, il pacco batterie viene pressurizzato per verificare la presenza di eventuali perdite d’aria e assicurare così la tenuta stagna del sistema.

Solo al termine di questi rigorosi test, il pacco batterie assemblato in precedenza viene montato all’interno del veicolo, fornendo una garanzia di 8 anni o 160 mila chilometri per il 70% della sua capacità.

Peugeot, il futuro è a batteria: i numeri

Come accennato, il know how acquisito nel corso degli anni nel settore dell’elettrificazione, ha consentito al marchio del Leone di conquistare una posizione di vantaggio competitivo rispetto agli altri produttori. Un vantaggio che si traduce, ovviamente, in vendite e percentuali di mercato in continua crescita.

Stando alle statistiche diffuse dalla stessa Casa francese, nel 2022 il 70% delle auto vendute da Peugeot in tutto il mondo saranno elettrificate (sia plug-in, sia auto full electric), mentre i modelli elettrificati hanno rappresentato il 25% delle vendite totali europee nel primo semestre di quest’anno.