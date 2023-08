Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF Paura per la nuova challenge in auto: la sfida estrema che mette a rischio la vita dei giovani

L’epoca in cui stiamo vivendo è fatta di progressi tecnologici, di social network, di connettività e nuove sfide per il futuro. Ma purtroppo c’è sempre un altro “lato della medaglia”, tutt’altro che positivo.

Quello che dovrebbe servire solo a farci progredire e avanzare nella società, nel lavoro e nella vita, spesso invece prende la piega sbagliata e ci lancia in situazioni tutt’altro che facili, addirittura in un mondo di follie estreme, in cui i più giovani – per emergere – sono disposti anche a sacrificare o mettere a serio rischio la propria vita. Sono forse completamente inconsapevoli del pericolo a cui vanno incontro, o semplicemente noncuranti.

Le challenge estrema sui social

Non è la prima volta che parliamo delle assurde challenge che spopolano sul web: ne abbiamo viste di tutti i colori. Si tratta di sfide estreme, in cui generalmente i più giovani (spesso davvero giovanissimi) si filmano o si fanno riprendere con il telefonino da amici, mentre si ritrovano alle prese con delle missioni davvero allucinanti, da brivido, che a volte sono anche costate la vita a degli innocenti.

Eppure il fenomeno persiste, nonostante gli eventi tragici che si sono verificati negli ultimi anni in Italia e all’estero, la follia dilaga e i giovanissimi sembrano essere disposti a tutto pur di emergere e avere like e follower in più sui loro profili.

Che cos’è successo nelle ultime ore

Come riporta l’ANSA, nelle scorse ore è stato captato sui social il video che mostra un ragazzo sopra il tetto di una macchina, mentre il veicolo stesso corre a velocità sostenuta. Dall’altra patre c’è un’altra vettura in cui una persona riprende la challenge, in modo da ottenere il video da postare in rete: lo scopo è sempre quello, diventare famosi con questi gesti estremi e folli.

Pare che il video sia stato girato alla periferia di Napoli, nel quartiere di Agnano. È stato lo stesso deputato Francesco Emilio Borrelli a pubblicare le immagini sui suoi social. Il politico e giornalista italiano noto alle cronache, pezzo storico della Federazione dei Verdi, è deputato alla Camera dallo scorso anno per Alleanza Verdi e Sinistra ed è protetto dalla scorta per le sue denunce contro la mafia.

Le parole del deputato: la denuncia

Il deputato Borrelli ha scritto: “Trovo sconcertante il video che mi è stato inviato che, come affermato da chi lo ha segnalato, sarebbe stato realizzato ad Agnano dove un gruppo di ragazzi a bordo di auto potenti si sfidano in una challenge percorrendo a 130 km/h, legati al tetto della vettura, le strade del quartiere. Il tutto poi prontamente ripreso dagli stessi protagonisti e postato sui social per farsi vanto di questa ennesima sfida dell’idiozia e dell’irresponsabilità”.

Sono le parole che possiamo leggere anche noi su Instagram: “È davvero preoccupante assistere a questa folle escalation tra i giovani sempre più attratti da sfide estreme e senza senso, per un pugno di like o per pochi secondi di visibilità sui social. Una deriva sulla quale bisogna intervenire tempestivamente, prima di contare nuove morti senza un perché nelle nostre strade”.