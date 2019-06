Parco Valentino 2019: a Torino va in scena il Salone dell’auto

editato in: da

Cresce la febbre per ‘Parco Valentino’ a Torino, quello che ormai è diventato il motor-show più importante in Italia.

Sarà un’auto a guida autonoma a tagliare il nastro mercoledì 19 giugno durante la cerimonia d’inaugurazione della quinta edizione ed questa è una delle grandi novità presentate da Andrea Levy, presidente della manifestazione

“Si tratta di un’edizione speciale di Parco Valentino, alla quale hanno creduto 54 brand che porteranno anteprime e novità di prodotto – ha spiegato Andrea Levy – un’edizione da record, con la parata di Formula 1 e la parata dei Presidenti come momenti più emozionali, e di anniversari che saranno celebrati, come quello dei 20 anni di Pagani, 110 anni di Bugatti, i 100 anni di Citroen, i 70 anni di Abarth, 60 anni di Mini, i 30 anni di Mazda Mx-5, 25 anni di Fiat Coupè“.

Quella che andrà in scena sarà un’edizione che guarda al domani e mette al centro la mobilità integrata, le nuove motorizzazioni, la guida autonoma e la grande passione per le quattro ruote, in tutte le sue declinazioni.

La vettura a guida autonoma arriva come anteprima nazionale di un progetto del Comune di Torino che sta lavorando sui sistemi di guida in remoto grazie alla tecnologia 5G e che conferma Torino quale anima dell’innovazione e della ricerca tecnologica.

Parco Valentino sarà uno spettacolo a cielo aperto gratuito per tutti gli appassionati. Saranno ben 54 i Brand che parteciperanno agli eventi del motor show torinese, pari a una rappresentanza del 98% del mercato automobilistico italiano

Domenica 23 giugno il Gran Premio Parco Valentino sarà l’evento di punta della manifestazione: oltre 150 equipaggi si daranno appuntamento in piazza Vittorio Veneto a partire dalle 08.30 per il consueto car display che richiamerà appassionati e pubblico. La partenza delle prime vetture prevista per le 10.30, con un percorso di 40 chilometri che partirà da piazza Vittorio Veneto, percorrerà le vie del centro cittadino tra cui via Roma interamente chiusa al traffico, le colline vicino Superga, e arriverà alla Reggia di Venaria.

GLI EVENTI IN PROGRAMMA

Mercoledì 19 giugno 2019 – Giornata inaugurale

Ore 09.30 – Inaugurazione all’interno del Cortile alla presenza di rappresentanti delle case auto e istituzioni politiche con taglio del nastro attraverso un’auto a guida autonoma.

Ore 09.45 – Giro delle istituzioni tra gli stand, un saluto dei rappresentanti delle istituzioni politiche e automotive a presidenti e Ceo delle Case automobilistiche

Ore 14.30 – Tavola rotonda aperta a interventi organizzata da Pierluigi Bonora (il Giornale) e Valerio Berruti (la Repubblica) con Mario Cianflone (il Sole 24 Ore), Maurizio Donelli (Corriere della Sera) e Marco Scafati (Il Fatto Quotidiano).

Ore 15.30 – Car Design Award, premio assegnato da Auto&Design al miglior design di auto di prodotto, concept car e language brand

Ore 17.00 – 100 Km di Futuro, raccontare l’auto in un mondo che cambia. Ne parlano in un incontro veloce al Volante e Facebook.

Ore 18.00 – Premio Fondazione Claudio Nobis, riconoscimento riservato alla promessa del car design italiano.

Ore 18.15 – Parco Valentino Designers Award, premio conferito dal Comitato d’Onore Parco Valentino a Franco Scaglione (ritira il premio Giovanna Scaglione) e ai 100 anni di lavoro della Famiglia Stola per l’Automobile.

Ore 18.30 – Collector’s Award, riconoscimento ai collezionisti internazionali le cui auto saranno esposte nel Cortile del Castello del Valentino.

Ore 20.00 – Formula 1 e President Parade

Ore 20.15 – Journalist Parade

Ore 20.30 – Supercar Night Parade

Sabato 22 giugno 2019 – Le parate in Via Roma

Ore 09.00 – Vetture storiche RACI partecipanti alla 125esima Torino – Asti – Torino

Ore 11.00 – Parco Valentino Classic Parade

Ore 15.00 – Citroën 100 Years Parade

Ore 15.30 – Fiat Coupé 25th Anniversary Parade

Ore 17.00 – 457 Stupinigi Experience by Ruzza Torino

Ore 18.00 – Petrolicious Parade

Ore 19.00 – Dallara Stradale Parade

Ore 19.30 – Mazda MX-5 ICON’S DAY Parade

Domenica 23 giugno

Ore 10.00 – Gran Premio Parco Valentino

Ore 15.00 – Usa Cars Meeting