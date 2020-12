Parcheggio selvaggio di Briatore: la sua Rolls Royce blocca il traffico

editato in: da

Proprio così, la fantastica auto di lusso di Briatore, una Rolls Royce di colore nero eccezionale, era in bella mostra a Milano, in una via del centro della città, ma questa volta nessuno si è fermato per ammirarla, anzi, sono volati insulti.

Ebbene sì, perché la macchina è stata parcheggiata in un posto davvero insolito e anche pericoloso, bloccando tutto il traffico. Se vi state chiedendo dove, la risposta è proprio sui binari dove dovrebbe passare il tram. Chiaramente il traffico del capoluogo lombardo è andato immediatamente in tilt.

L’auto era lì, ferma con le quattro frecce accese, in una posizione che ostruiva il passaggio del tram, fermo ad aspettare che qualcuno sbucasse magicamente da chissà dove per portare via la macchina e liberare finalmente la via. L’episodio è successo ieri sera (giovedì 17 dicembre) nel tardo pomeriggio, attorno alle 17.45, in corso Magenta a Milano. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno immortalato l’accaduto in un video che poi ha fatto il giro del web, si trova infatti su tutti i social.

E di chi era la macchinona di lusso? Nientepopodimeno che di Flavio Briatore, scoperto mentre tornava a riprendersi la sua auto, lasciata in divieto sulla ‘strada ferrata’, impedendo il transito del mezzo pubblico. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’Atm. Si è formata una gran coda di tram e di macchine bloccate ad aspettare che qualcuno spostasse la lussuosa Rolls Royce, che per più di cinque lunghissimi minuti ha bloccato completamente il traffico.

Davvero imbarazzante per Flavio Briatore, che è stato ricoperto di insulti dalla folla, mentre si allontanava con la sua macchina, parcheggiata, incurante del disagio creato, in via Carducci, all’incrocio con corso Magenta, dove era già arrivato un mezzo di intervento rapido dell’Atm. I passanti che filmavano la scena hanno dichiarato: “Si erano già radunate tante persone, il traffico era completamente fermo, e poi abbiamo visto Flavio Briatore arrivare, risalire in macchina e andarsene”.

Un parcheggio a dir poco “creativo” quello di mister Billionaire in centro a Milano, sul quale si è scatenata una vera e propria bufera. Passanti e automobilisti, oltre ai conducenti del tram, erano davvero allibiti e arrabbiati come non mai per la superficialità di quel gesto.