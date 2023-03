Parcheggi a Milano: i residenti rischiano di pagare la sosta

Fonte: 123RF A Milano cambia tutto: parcheggi a pagamento per residenti

Il Comune di Milano ha intenzione di eliminare il pass dei residenti che consente di parcheggiare gratis nelle aree di sosta a pagamento del capoluogo lombardo. A Milano ci sono veramente troppe auto rispetto al numero di parcheggi, una situazione che pesa.

Questo significa che l’Amministrazione vorrebbe eliminare tutti gli stalli a strisce gialle, quindi riservati appunto a chi vive in città, e trasformarli completamente in parcheggi a strisce blu, a pagamento. Al momento la decisione non è ufficiale, ma il Comune di Milano ci sta ragionando. Siamo in fase di ipotesi, ma con l’aggiornamento del piano generale del traffico urbano potrebbe entrare in vigore questa nuova regola, che certamente non piacerà ai residenti nel capoluogo lombardo.

I posti auto nella città di Milano

Nella metropoli milanese i parcheggi per auto sono circa 380.000, insomma, non pochi. Ma le auto sono veramente tante. La maggior parte dei posti auto si trova lungo le strade – circa 300.000 – mentre circa 42.500 sono dislocati nelle strutture private e altri 39.700 in aree di sosta pubbliche.

Facendo un conteggio, i posti auto bastano per offrire lo stallo a tutte le vetture delle persone residenti a Milano, e coprono anche la sosta di circa 45.000 veicoli che provengono da fuori città. Ci sono circa 180.000 mezzi che circolano nel capoluogo lombardo però che restano senza un parcheggio, e quindi aumenta vertiginosamente – anche se non è lecita – l’abitudine alla sosta irregolare (qui altre decisioni).

La soluzione drastica

Il Comune vorrebbe risolvere la questione della carenza di parcheggi e delle soste selvagge introducendo un pass per il parcheggio, che sarebbe addebitato anche ai residenti. Una misura che inizialmente verrebbe proposta solo per la seconda auto di proprietà di ogni nucleo familiare, mentre una delle auto potrebbe continuare a essere parcheggiata gratuitamente. Dal secondo mezzo di famiglia in poi Milano vorrebbe richiedere un abbonamento annuale, in modo tale da diminuire l’importo da pagare ogni giorno per i parcheggi.

Al momento comunque non è stata presa una decisione definitiva, come abbiamo detto. È chiaro che i cittadini sono già scontenti della proposta, la misura viene vista come l’ennesimo modo per fare cassa sulle spalle delle famiglie.

Tra l’altro il Comune di Milano, col passare del tempo, potrebbe decidere addirittura di addebitare il costo del pass e dell’abbonamento anche per la sosta della prima auto, decidendo magari delle tariffe apposite in base al tipo di veicolo e di utente. È chiaro – e non c’è nemmeno bisogno di sottolinearlo – che questa decisione dell’Amministrazione porterebbe i prezzi di box e posti auto privati alle stelle, in una città in cui i prezzi sono già altissimi (per non parlare del fatto che la disponibilità è già limitatissima).

Tutte le persone che vivono a Milano o circolano spesso nel capoluogo lombardo per lavoro o altri interessi sanno benissimo quanto sia difficile riuscire a trovare un parcheggio, soprattutto nelle ore di punta. Il Comune, con questa nuova decisione – non ancora ufficiale e in vigore – renderebbe senza dubbio la vita dei residenti ancora più difficile. I parcheggi a Milano sembrano davvero non essere mai sufficienti, soprattutto perché ogni giorno le persone che raggiungono il capoluogo per motivi di lavoro, e non solo, sono tantissime. Seguiremo eventuali sviluppi.