Pagamento bollo auto: sospeso in questa regione

Siamo ancora in piena emergenza sanitaria, il Coronavirus ormai è una costante presente nelle nostre vite purtroppo da un anno. Stiamo anzi vivendo quella che viene definita la terza ondata di Covid-19, con un rialzo dei contagi quasi in tutta Italia.

Lo stato di emergenza continua, la situazione non ci dà tregua. Dopo una ‘breve pausa’ estiva, da fine ottobre la curva dei contagi ha ricominciato a salire, in alcune Regioni sono ancora troppi i decessi e i malati ricoverati in terapia intensiva. La speranza oggi è riposta totalmente nei vaccini, siamo tutti stanchi e disorientati, sia per quanto riguarda la salute, che per quanto riguarda la situazione economica, al tracollo.

In questo caos totale per fortuna c’è anche chi pensa di dare una mano ai cittadini per quanto riguarda il settore auto. E così sappiamo dell’esistenza degli incentivi statali, che aiutano tutti coloro che hanno intenzione di comprare una nuova auto, o anche delle nuove promozioni messe in atto dalle Case automobilistiche, come quella di per Fiat 500X per tutto il mese di marzo 2021.

Un’ulteriore novità riguardo il bollo auto e una regione in particolare, l’Emilia Romagna, che ha deciso di usare lo stesso provvedimento che era stato preso a marzo e dicembre dello scorso anno. Ha così sospeso il pagamento della tassa fino al 31 luglio 2021, per tutti coloro che hanno la scadenza dal 1° aprile al 31 maggio 2021. Sospensione sia per chi possiede un’automobile che per chi ha un autocarro, ovviamente non è previsto alcun aggravio di costi per ritardato pagamento.

L’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano, ha spiegato: “Abbiamo deciso di adottare nuovamente questo provvedimento consapevoli delle difficoltà che tutti i nostri cittadini stanno vivendo a causa della pandemia. E come già in precedenza, abbiamo scelto di procrastinare una tassa di competenza regionale”. La Giunta regionale ha quindi approvato la delibera che sospende fino al 31 luglio il termine di pagamento del bollo in scadenza dal 1° aprile al 31 maggio 2021.

I pagamenti del bollo auto verranno effettuati senza applicare sanzioni e interessi se i versamenti vengono fatti entro il 2 agosto 2021, che è il primo giorno lavorativo dopo il 31 luglio. In caso di mancato pagamento entro il 2 agosto invece verranno conteggiate le sanzioni dalla scadenza ordinaria. Chiunque volesse fare comunque il versamento volontario alla scadenza, nonostante la proroga, avrà la possibilità di farlo.