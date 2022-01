Il Paese europeo con il 65% di auto elettriche

Il CES 2022 è stato ancora una volta occasione di scoperta delle nuove tendenze del mondo tech, di cui le auto elettriche sono ormai parte. Non è un mistero che tale categoria nel settore automobilistico la faccia da padrone al giorno d'oggi, seppur soltanto nelle fiere ancora. C'è tuttavia qualche eccezione in cui le vendite delle quattro ruote elettriche hanno superato le termiche, e di parecchio: la Norvegia ad esempio in cui la crescita sul mercato da alcuni anni a questa parte pare ormai inarrestabile.

Mercato auto in Norvegia: i numeri delle auto elettriche

Dal 2016 in poi le vendite di auto elettriche nel Paese scandinavo, su base annua, hanno riscontrato un trend in continua ascesa, tendenza che nel 2021 le ha portate a quota 65%, di fatto quadruplicandone la commercializzazione. Esatto, il 65% delle auto vendute in Norvegia sono elettriche, il che significa 114 mila unità vendute; una crescita di 9 punti percentuali rispetto all'anno precedente e di ben 22,6 punti rispetto al 2019. La fetta restante è così divisa: il 22% sono Plug-in Hybrid, l'8% auto a benzina e diesel (in netto calo di ben 9 punti) e il restante 6% tutte le altre varianti.

Soprattutto per le diverse condizioni socio-economiche, ma anche per le speciali agevolazioni fiscali ivi promosse, sono pressoché inutili le comparazioni col nostro mercato, dove le auto elettriche vendute nel 2021 toccano un misero 4,6%, cioè 67.542 unità, poco più della metà di quelle vendute in Norvegia che è fra l'altro popolato oltre 10 volte meno. Numeri decisamente importanti che stanno rendendo sempre più la Norvegia un mercato antesignano a livello internazionale per quel che riguarda la transizione elettrica. Già il mese scorso dai dati si evinceva come le auto diesel e benzina fossero pressoché sparite dalle vendite, fattore che legittima e rende sostanzialmente comprensibile l'obiettivo dell'Europa a tal riguardo per i prossimi anni.

E per l'anno prossimo? Superare quota 80% del mercato automobilistico norvegese, secondo Christina Bu, capo della Norwegian EV Association. Ma molto dipenderà dai problemi di approvvigionamento dei materiali, a cui sono legati i consueti ritardi nelle spedizioni da parte dei costruttori, oltre che dalla durata dell'esenzione dalle tasse dei veicoli elettrici, che solo lo scorso anno sono costate allo Stato circa 3,41 miliardi di dollari, uno dei motivi che potrebbe spingere il governo a prevedere una tassazione delle auto elettriche più costose.

Le auto elettriche più vendute in Norvegia nel 2021

Come intuibile è Tesla a "vincere" il premio di Casa automobilistica col maggior numero di auto vendute sul mercato norvegese, costruttore più venduto in generale considerando la popolarità di cui le auto elettriche godono. Il 2021 è stato un anno positivo per il mercato automobilistico in Norvegia, che ha visto un aumento del 25% rispetto all'anno precedente toccando il record di 176.276 auto.

La quota di Tesla (qui per il listino completo) è pari all'11,6% del mercato automobilistico complessivo, per la prima volta il numero uno su base annuale davanti a Volkswagen, che ha raggiunto il 9,6%. Entrando più nel dettaglio, l'automobile più venduta del 2021 e perciò più popolare è stata la Tesla Model 3 che si è lasciata alle spalle la Toyota RAV4 ibrida (unica auto nella top 10 con motore a combustione) e la Volkswagen ID.4, sul gradino più basso del podio.