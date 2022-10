L’orario del MotoGP Malesia in TV: Ducati a caccia del Mondiale

Fonte: Getty Images MotoGP Malesia: la Ducati di Bagnaia prova a conquistare il Mondiale

Mancano solo due gare alla fine del Mondiale della MotoGP, e ancora le squadre e i tifosi fremono, perché tutto è da decidere. Bagnaia si è aggiudicato un buon terzo posto nell’appuntamento australiano, dopo Alex Rins – per Suzuki – e Marc Marquez – sulla sua Honda. Sale quindi finalmente alla tanto sperata vetta della classifica oggi, distanziandosi di 14 punti dal secondo, Fabio Quartararo con la sua Yamaha, e ben 27 dall’Aprilia di Aleix Espargaro.

Non dimentichiamo poi Enea Bastianini, il compagno di Bagnaia in Ducati, che è ora al quarto posto e deve recuperare 42 punti, ma è ancora in lizza per il titolo. È dal 2019 che le moto-schegge non corrono in Malesia. Domenica quindi grande appuntamento dove, a seconda dei risultati, sia per la MotoGP che per la Moto2, potrebbe chiudersi definitivamente il mondiale.

La Ducati ha una grande chance in Malesia

La pista della Malesia sembra perfetta per la Ducati, il primo e il quarto settore, dove si presentano due lunghi rettilinei, danno modo al motore della Desmosedici di sprigionare il meglio di sé. E quei tratti possono essere decisivi per la moto di Borgo Panigale sugli avversari, dove quindi Quartararo dovrà difendersi per dare il suo meglio poi nel terzo settore, tra le curve 7-13, che sono sicuramente più nelle sue corde.

Siamo praticamente certi che Bagnaia, a bordo della sua Ducati, tenterà di raggiungere la vetta una volta per tutte e quindi vorrà chiudere il Mondiale già nella prossima tappa della Malesia, domenica 23 ottobre. Chiaramente, visti i precedenti, dovrà prestare molta attenzione alla sua stabilità, cercando di non ritrovarsi a ripetere le rovinose cadute di Le Mans, Sachsenring e Motegi, che gli potrebbero far soffiare via un Mondiale che potrebbe aggiudicarsi.

Gli appuntamenti MotoGP in TV

Siamo arrivati quindi al penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP, Moto2 e Moto3 e, se non volete perdervi nemmeno un secondo delle gare che si svolgeranno nei prossimi giorni, abbiamo pensato di lasciarvi a disposizione tutti gli orari per seguire le prove libere, le qualifiche e le gare. Il GP d Malesia sarà trasmesso come sempre in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su NOW, e in chiaro in differita su TV8. Vediamo nel dettaglio la programmazione completa

Come seguire le dirette Sky e NOW

Venerdì 21 ottobre

Ore 03.00 – Prove Libere 1 – Moto3

Ore 03.55 – Prove Libere 1 – Moto2

Ore 04.50 – Prove Libere 1 – MotoGP

Ore 07.15 – Prove Libere 2 – Moto3

Ore 08.10 – Prove Libere 2 – Moto2

Ore 09.05 – Prove Libere 2 – MotoGP

Sabato 22 ottobre

Ore 03.00 – Prove Libere 3 – Moto3

Ore 03.55 – Prove Libere 3 – Moto2

Ore 04.50 – Prove Libere 3 – MotoGP

Ore 06.35 – Qualifiche – Moto3

07.30 – Qualifiche – Moto2

Ore 08.25 – Prove Libere 4 – MotoGP

Ore 09.05 – Qualifiche – MotoGP

Domenica 23 ottobre

Ore 04.00 – Warm Up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 06.00 – Gara Moto3

Ore 07.20 – Gara Moto2

Ore 09.00 – Gara MotoGP

Come seguire le gare in differita su TV8

Sabato 22 ottobre

Ore 14.00 – Sintesi Qualifiche Moto2, Moto3 e MotoGP

Domenica 23 ottobre

Ore 11.15 – Gara Moto3

Ore 12.30 – Gara Moto2

Ore 14.15 – Gara MotoGP

Siamo tutti pronti quindi per vedere che cosa succederà nelle gare di domenica presso il circuito di Sepang, in Malesia. Occhi incollati agli schermi: è tutto pronto per le solite grandi emozioni del MotoMondiale, da domani partiranno le prove libere, per procedere poi con qualifiche e gare.