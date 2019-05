Gli optional preferiti dagli italiani, il Park Assist non può mancare

editato in: da

Quano un automobilista italiano decide di comprare una nuova macchina sceglie di avere degli optional più di altri.

Grazie ad una ricerca effettuata da DriveK oggi sappiamo quali sono i preferiti durante la fase di scelta della vettura. Il primo posto è occupato da tutti i sistemi di assistenza al parcheggio, il 29% delle persone che in Italia vuole comprare la macchina nuova inserisce questi dispositivi nel preventivo. Ogni cliente seleziona le caratteristiche che preferisce, per creare praticamente l’auto su misura per se stesso, che si adatti alle proprie esigenze, al proprio stile di vita e alle proprie passioni.

Gli italiani non rinunciano alla comodità del navigatore integrato, preferiscono farsi guidare durante la marcia, quest’optional infatti si trova al secondo posto nella classifica dei più richiesti in fase di scelta del veicolo. Il 25% dei preventivi contiene questa richiesta. In terza posizione, richiesti dal 21% degli automobilisti, ci sono invece i nuovi sistemi di antifurto.

La scelta l’auto nuova comporta uno dei momenti preferiti dagli automobilisti, che è quello della ricerca degli optional. Per questo motivo il portale DriveK, leader in Europa per la scelta e la configurazione dell’auto nuova, ha voluto scoprire quali sono gli optional a cui gli automobilisti italiani non vogliono rinunciare. Al primo posto abbiamo visto che ci sono gli accessori che aiutano ad effettuare le manovre, che permettono di evitare brutte sorprese con ostacoli molto vicini o a causa di misure calcolate male.

Gli optional dedicati all’estetica e alla comodità si trovano invece fuori dal podio, tra questi le vernici metallizzate o premium, il tetto panoramico apribile, i cerchi in lega, i winter pack e gli interni in pelle, oppure ancora dei pacchetti speciali che comprendono sedili e volante riscaldabili. Per quanto concerne invece i sistemi tecnologici, Apple CarPlay e la connessione per smartphone Android sono richiesti dal 13% di coloro che acquistano un’auto nuova, seguono le videocamere posteriori per la retromarcia, il climatizzatore automatico e il cruise control, spesso abbinato a un safety pack completo, con il controllo del mantenimento della corsia e un sistema anti-collisione con frenata d’emergenza automatica.

Tommaso Carboni, Country Manager per l’Italia di MotorK, società proprietaria del portale DriveK, ha dichiarato: “I dati emersi dall’indagine disegnano un ritratto piuttosto chiaro degli automobilisti che cercano un’auto nuova: la tecnologia ha ormai un ruolo preminente e nel futuro assisteremo a un incremento della richiesta di tutti quegli optional come i cosiddetti ADAS, che garantiscono una combinazione di sicurezza e comfort di guida. Se non è detto che questi optional verranno effettivamente acquistati, perché possono incidere in maniera determinante sul prezzo finale, la tendenza in atto vede le Case produttrici assimilare nell’assetto di serie moltissimi di questi accessori, ormai indispensabili per una guida piacevole e sicura”.