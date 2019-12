Opel Corsa è stata eletta “Best Buy Car of Europe in 2020”

editato in: da

Opel Corsa: svelata la nuova versione elettrica

Al Salone Internazionale dell’Automobile di Francoforte, lo scorso mese di settembre, abbiamo visto la presentazione ufficiale della sesta generazione di Opel Corsa, auto che dal momento del suo lancio colleziona una serie infinita di successi sul mercato auto.

Per la prima volta è stata lanciata anche la versione elettrica, Corsa-e. E oggi la piccola vettura tanto amata della Casa ha conquistato un titolo molto importante, visto che è stata nominata “Best Buy Car of Europe in 2020”. La giuria di AUTOBEST, composta da giornalisti internazionali provenienti da 31 Paesi, ha eletto Opel Corsa come la vettura con il miglior rapporto qualità/prezzo. Gli esperti hanno confermato questa decisione con le ultime prove su strada durante la finale di Istanbul.

Opel ha realizzato la sua prima Corsa-e, piccola elettrica per tutti, che unisce la praticità di Corsa e la possibilità di guidare a zero emissioni, l’auto offre un’autonomia di 337 chilometri. Il premio completa una tripletta AUTOBEST, infatti nessun altro modello è stato nominato “Best Buy Car of Europe” per tre generazioni di fila.

Michael Lohscheller, CEO di Opel, ha dichiarato: “Siamo felicissimi di ricevere questo premio, il verdetto di questi giornalisti esperti e indipendenti dimostra che con Opel Corsa abbiamo creato un’auto a prova di futuro e rivolta a tutti. Un’auto che è all’avanguardia, efficiente e bene equipaggiata, con eccellenti caratteristiche dinamiche. A prezzi accessibili. Opel Corsa, vincitrice per ben tre volte del premio AUTOBEST, dimostra che con ogni nuova generazione dei nostri veicoli rispettiamo la promessa di mettere tecnologie di vertice a disposizione di un’ampia gamma di utenti”.

Già nel 2007 e nel 2015 le generazioni quattro e cinque di Corsa avevano ottenuto la vittoria generale, lo scorso anno il premio è stato assegnato a Opel Combo Life. Adesso si prosegue con nuova Corsa e Corsa-e. Qual è il motivo di così tanto successo? La nuova Opel Corsa unisce tanti vantaggi per la guida quotidiana e tecnologie di alto livello, efficienza, design entusiasmante e tanto divertimento al volante. Tanti i sistemi di assistenza all’avanguardia che fanno parte di ogni versione di Opel Corsa, tra cui l’Allerta incidente con Frenata automatica di emergenza e Riconoscimento pedoni, il Controllo intelligente della velocità, l’Allerta in caso di superamento involontario dei limiti di carreggiata e il Riconoscimento cartelli stradali.

Opel Corsa-e e Opel Grandland X ibrido plug-in, hanno rappresentato l’avvio dell’elettrificazione dei modelli Opel. Entro il 2024 tutti i modelli della Casa saranno elettrificati, i clienti potranno scegliere una versione “e” di ogni modello.