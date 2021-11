Occhio alle multe: scatta l’obbligo di dotazioni invernali

A partire da oggi 15 novembre, come ogni anno, termina il periodo di tolleranza di un mese per dotare la propria vettura di gomme invernali o di catene a bordo. Se l’Ente gestore della strada prevede l’obbligo con un’ordinanza specifica, allora è assolutamente necessario per legge avere le dotazioni invernali per la macchina, se non si vuole incorrere in una pesante multa.

L’Ente proprietario o gestore della strada, secondo quanto dichiarato nella direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datata 16 gennaio 2013, “può prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. La stessa viene applicata al di fuori dei centri abitati, e prevede comunque un’uniformità per quanto riguarda il periodo di tempo di validità, che infatti è uguale in tutta Italia e compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile (con altro mese di tolleranza, fino al 15 di maggio).

Nelle zone e sulle strade che presentano delle condizioni climatiche e metereologiche particolari e difficili durante l’inverno, la legge consente l’estensione temporale del periodo di vigenza dell’obbligo di dotazioni invernali per l’auto (un semplicissimo esempio è quello relativo alle strade di montagna). Oltretutto una deroga consente di montare le gomme invernali da un mese prima dall’entrata in vigore dell’obbligo (15 ottobre) fino a un mese dopo il termine di vigenza delle ordinanze per i mezzi che hanno gomme con un codice di velocità inferiore rispetto a quello scritto nella carta di circolazione (mai sotto a Q – 160 km/h).

Come si riconoscono le gomme invernali?

Il disegno del battistrada prevede fitte lamelle che aumentano l’aderenza al suolo. È oltretutto presente la marcatura M+S sul fianco e eventualmente anche il pittogramma alpino, ossia una montagna a tre picchi con un fiocco di neve. Si tratta di pneumatici che consentono di viaggiare in sicurezza durante la stagione più fredda, caratterizzata in genere da neve e ghiaccio.

A quanto ammonta la multa?

Chi non monta gomme invernali o viaggia senza catene da neve a bordo, rischia dai 41 ai 168 euro di multa nei centri abitati e dagli 84 ai 335 euro se circola su strade extraurbane. Si rischia anche il fermo del mezzo, a discrezione dell’agente di Polizia, fino al montaggio di pneumatici invernali o la dotazione di catene a bordo.